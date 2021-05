ANDREA CERIOLI/ Zorzi punge: “Sei in finale ma se continui così non la vinci l’Isola”

Andrea Cerioli è il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2021 e la scorsa settimana ha perciò fatto una promessa a Ilary Blasi: essere attivo e darsi comunque sempre da fare. Peccato che in questi giorni le cose siano andate diversamente: Andrea, infatti, ha dormito ed è stato sostanzialmente pigro. Quando Ilary glielo fa notare, lui ammette scherzando di essere “coerente”, poi si giustifica, chiarendo che sono passati solo pochi giorni ma è pronto a mantenere la promessa. Tommaso Zorzi interviene: “Confermo che Andrea Cerioli mi sta molto simpatico, anche il suo essere scansafatiche è comico. Detto questo, la finale ora ce l’hai però ora dobbiamo vincerla quest’isola e così non vai da nessuna parte!”(Aggiornamento di Anna Montesano)

Daniela Martani Vs Cerioli "Ritocca le foto con gli addominali"/ "Persona piccola"

Andrea Cerioli finalista all’Isola dei Famosi 2021, adesso sceglierà il prossimo eliminato?

Andrea Cerioli è il primo finalista dell‘isola dei Famosi 2021 e questa sera sarà lui a scendere in campo magari proprio per fare una scelta importante che peserà sulla finalissima della prossima settimana, il 7 giugno. Sarà proprio il bolognese ed ex tronista a fare la sua scelta su uno dei naufraghi segnandone il suo destino magari permettendogli l’accesso alla finale o la sua dipartita e poi la sua eliminazione? A questo punto sembra che la crisi di Andrea Cerioli ormai sia solo un lontano ricordo e che in un attimo sia tutto svanito.

Daniela Martani Vs Andrea Cerioli "Pesante e noioso"/ Lui: "Se piacevi stavi qua!"

Chi ha seguito il programma sa bene che negli ultimi giorni il bolognese era davvero sofferente. Il malore che ha avuto nei giorni scorsi lo ha spinto a stare un po’ da parte e non solo nelle prove, che ha addirittura evitato per non sprecare energie inutili, ma anche nella vita di tutti i giorni nonostante le proposte dell’amico Ignazio Moser. Il Cerioli si è rifiutato anche di andare a raccogliere la legna fingendo di volerlo fare solo quando Isole Kostner sarà eliminata. Così però non è stato e solo questa sera scopriremo se avrà rispettato i patti o, magari, forte del titolo di finalista, abbia deciso di darsi da fare in questi ultimi giorni in compagnia degli amici naufraghi.

Andrea Cerioli Vs Isolde "Fredda, antipatica e vipera"/ Lite all'Isola: "Sono delusa"

“Isolde Kostner str*nza”, Andrea Cerioli ancora contro di lei?

Sarà curioso capire come Andrea Cerioli abbia festeggiato dopo la diretta dell’Isola dei Famosi 2021 visto che in puntata Ilary Blasi ha mandato in onda la clip in cui veniva a galla la sua ‘avversione’ per Isolde Kostner. Lo stesso ha ribadito: “Il comportamento di Isolde mi ha fatto rimanere molto male, il fatto che mi abbia mandato in sfida contro Matteo per mandare giù me… Non capisco perché mi voglia fare questa guerra, probabilmente mi teme! Le do fastidio perché parlo di cibo, ma di cosa dobbiamo parlare qui? Antipatica, che vipera, è una stron*a”.

La campionessa ha subito ribadito che non si aspettava una cosa del genere ma anche che non teme nessuno.



