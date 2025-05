Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: countdown per il matrimonio

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione formano una delle coppie più belle e amate della storia di Uomini e donne. Dopo un primo trono, Andrea tornò nuovamente in trasmissione per provare a cercare l’amore trovandolo in Arianna Cirrincione. Dal giorno della scelta, i due sono stati inseparabili vivendo quotidianamente il loro rapporto. Per amore di Andrea, Arianna ha anche lasciato la Liguria per trasferirsi a Bologna dove attualmente vivono in una casa che hanno progettato e arredato insieme. Un amore vero e importante che è stato coronato, un anno fa, dalla nascita della piccola Allegra di cui entrambi sono follemente innamorati e che tra poche settimane sarà coronato con il matrimonio.

La coppia, infatti, è prossima alle nozze dopo una romantica proposta di matrimonio di lui e con gli ultimi preparativi in corso, l’ex tronista, approfittando dell’arrivo della festa della mamma, ha fatto una bellissima dedica alla compagna.

La dedica di Andrea Cerioli ad Arianna Cirrincione

“Buona festa della mamma a te, che sei unica e preziosa” scrive Andrea Cerioli nella didascalia che accompagna un video ricco di immagini di Arianna Cirrincione in versione mamma dolve e giocherellona. “Sei una mamma incredibile e sono fortunato ad averti come compagna di vita di questo straordinario viaggio“, dice l’ex tronista nel video.

“Insieme siamo una famiglia e con l’arrivo di Allegra abbiamo coronato il nostro sogno. Grazie per tutto quello che sei, grazie per essere la miglior mamma che potessi desiderare con cui crescere un figlio. Complice, simpatica ma anche amorevole”, conclude Andrea. Per il giorno del sì di Andrea e Arianna è ormai tutto pronto e i fan non vedono l’ora di vedere l’ex tronista e l’ex corteggiatrice diventare marito e moglie con la piccola Allegra a fare da testimone ad un grande amore.