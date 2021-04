Andrea Cerioli lascia l’Isola dei Famosi 2021?/ “Piango sempre nelle clip, ma non..”

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è stata decisamente impegnativa per Andrea Cerioli che ha tirato fuori il proprio malessere. L’ex tronista di Uomini e Donne, sin dalla scorsa puntata del reality, aveva ammesso di aver immaginato un’isola diversa ritrovandosi, invece, in notevole difficoltà di fronte alle condizioni in cui i naufraghi vivono. Tuttavia, dopo i primi momenti di ambientamento, è riuscito ad integrarsi nel gruppo. Nel corso dell’ultima puntata con Ilary Blasi, però, si è lamentato delle clip che gli vengono dedicate. Dopo aver parlato con la fidanzata Arianna Cirrincione che lo ha esortato a tirare fuori la parte più ironica e allegra del suo carattere, Andrea si è lasciato andare ad uno sfogo durante il momento delle nomination.

“Conosco benissimo Arianna e se mi dice che sto facendo la figura del morto, e io so benissimo di non esserlo, vuol dire che probabilmente non sono adatto a fare questo tipo di reality“, ha ammesso Andrea parlando con Ilary Blasi.

ANDREA CERIOLI: “NON CERCO LE TELECAMERE A TUTTI I COSTI”

A scatenare lo sfogo di Andrea Cerioli sono state alcune clip in cui l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare all’emozione. Clip che hanno portato Andrea a puntualizzare come, la sua esperienza sull’Isola dei Famosi 2021 non sia ridotta a lacrime e momenti commoventi. “Ho fatto dei reality, penso di essere la persona più lontana dall’essere triste. Qui rido e scherzo con tutti. Non mi ha nominato nessuno perché ho sempre una carezza per tutti, una parola carina per tutti, semplicemente non aspetto la telecamera e non cerco di creare a tutti i costi una dinamica. Il momento in cui piango può essere plateale e viene ripreso, una carezza no”, ha detto Andrea. Ilary Blasi, dopo aver ascoltato le sue parole, lo ha esortato anche a tirare fuori la sua personalità. Ilary ha provato così a capire se ad infastidirlo siano state le clip in cui è stata mostrata la parte più emotiva del suo carattere mentre Tommaso Zorzi lo ha esortato a sfruttare anche le telecamere essendo il concorrente di un reality. La Blasi, poi, ha chiuso la questione tornando alle nomination. Andrea Cerioli lascerà davvero l’Isola?

