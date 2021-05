Andrea Cerioli/ Malore e polemiche all’Isola dei Famosi 2021: nuovi attacchi a Gilles

Andrea Cerioli dopo il malore il ritorno all’Isola dei Famosi 2021: “Siete famiglia”

E’ stata una settimana complicata per i vip all’Isola dei Famosi 2021 perché, ancora prima dell’abbandono di Ubaldo Lanzo, anche Andrea Cerioli ha rischiato davvero di uscire. Per lui il malore è arrivato in diretta quando, dopo la prova di forza e ottenuta la ricompensa, proprio durante il momento del pranzo, ha avuto un cedimento. Proprio a causa di una serie di capogiri e della debolezza sentita, il bolognese ha deciso di rinunciare alla prova leader con buona pace di Ilary Blasi che non ha potuto far altro che assicurarsi delle sue condizioni strada facendo. A quanto pare Andrea Cerioli ha avuto modo di rimettersi in piedi perché anche dopo la puntata ha lasciato i suoi compagni sulla spiaggia ed è andato via per ulteriori accertamenti e subito dopo è tornato a prendere il suo posto e dicendosi contento di essere tornato. Andrea Cerioli ha ammesso di sentirsi in famiglia con i suoi compagni e che sicuramente in questi giorni ha costruito rapporti importanti tanto che saranno duraturi anche fuori, di questo è certo.

Il rapporto che potrebbe essere finito è quello con Gilles Rocca. Il naufrago ha lasciato l’Isola dei Famosi 2021 all’inizio di questa settimana ma proprio il tronista bolognese ha avuto modo di commentare la cosa parlando con Angela Melillo parlando di impeto che puoi trovare in un ragazzino di 20 anni ma non in un uomo: “A quarant’anni devi saperti trattenere.. Non puoi ancora avere queste sbroccate da ragazzino, dovresti aver imparato a stare al tuo posto quando c’è bisogno. Se non le sai fare te ne assumi le responsabilità perché ha fatto una figura di m***a.. Provare a sminuire gli altri per emergere l’ho sempre trovato una roba molto triste”. Amicizia finita quindi tra i due?

