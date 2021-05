Andrea Cerioli/ “Negli ultimi dieci anni ho sofferto molto e adesso è il mio momento”

Andrea Cerioli vincitore? “Ho sofferto tanto in questi anni, non voglio arrivare secondo”

Andrea Cerioli è finalista dell’Isola dei Famosi 2021 ma questo non lo fa stare tranquillo. Parlando con i suoi compagni di avventura e, in particolare, con Awed, il bel tronista bolognese ha parlato di sogni e della paura di rimanere con l’amaro in bocca alla fine quando arriverà il momento di fare i conti con la finalissima. Al momento, il giovane tronista ha tutte le carte in tavola per fare bene e sognare ancora la vittoria finale ma è vero anche che ha detto chiaramente che arrivare secondo non lo renderebbe felice, anzi.

Lo youtuber ha provato a farlo pensare positivo in virtù del fatto che chi arriva secondo solitamente è spinto a fare sempre meglio per riuscire ad arrivare primo e non deve di certo arrendersi, ma Andrea Cerioli non la pensa proprio così e rispondendo all’amico risponde chiaramente: “Negli ultimi dieci anni ho sofferto molto e adesso voglio che sia il mio momento, voglio arrivare primo e la cosa di arrivare secondi per essere spronati è una caz*ata”.

Continuano i battibecchi all’Isola dei Famosi con Miryea Stabile

Questa sera Andrea Cerioli scoprirà chi sono i naufraghi con i quali dovrà scontrarsi nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ma, intanto, la sua voglia di non fare niente, una volta causata, a suo dire, da Isolde Kostner e dalla sua presenza, ha preso ormai il sopravvento e se in puntata ha fatto adirare Ilary Blasi, sull’Isola sono un po’ tutti stufi del suo modo di fare. Nel suo mirino spesso finisce Miryea Stabile che gli fa notare di svegliarsi sempre dopo gli altri per non fare molto. Lui, in risposta, la attacca accusandola di avere la voce più fastidiosa sulla faccia della terra. Siamo sicuri che se toccasse al tronista scegliere non ci sarebbe molto da fare per Miryea Stabile.

