Andrea Cerioli nuovo concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021/ Premio per i naufraghi..

ANDREA CERIOLI NUOVO CONCORRENTE DELL’ISOLA DEI FAMOSI

Dopo giorni di attese, rumors e indiscrezioni, il giorno di Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021 è finalmente arrivato. L’ex tronista di Uomini e Donne è ufficialmente un concorrente della quindicesima edizione del reality show e la sua avventura comincerà oggi, giovedì 25 marzo. Nel corso della quarta puntata, Ilary Blasi svelerà agli altri concorrenti la presenza di Andrea Cerioli che rappresenterà il premio di alcune prove che i Burinos e i Rafinados dovranno sostenere nel corso della serata. Da giorni in Honduras, dopo varie indiscrezioni sulla sua presenza o meno nel cast, Andrea Cerioli è pronto a tuffarsi nella nuova avventura. L’ex tronista, tra i protagonisti più amati della storia di Uomini e Donne, è pronto a conquistare il pubblico del reality show, ma anche gli altri concorrenti tra i quali cominciano a nascere le prime antipatie.

Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ “Vogliamo fare un figlio”

ANDREA CERIOLI ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021: L’ENTUSIASMO DEL WEB

La presenza di Andrea Cerioli ha scatenato l’entusiasmo del web che attende sin dalla prima puntata lo sbarco dell’ex tronista di Uomini e Donne in Honduras. Da giorni nella location del reality show, Andrea Cerioli che in questi giorni ha regalato alcuni scatti ai fans sui social si candida a diventare uno dei concorrenti preferiti del pubblico che spera di poter rivedere presto anche Gilles Rocca che ha dovuto abbandonare momentaneamente l’Isola per un malore. A seguire l’avventura di Andrea in Honduras ci sarà sicuramente la sua fidanzata Arianna Cirrincione che, dall’Italia, farà sentire comunque il suo supporto al fidanzato. Innamoratissimo della fidanzata con cui vive una bellissima storia d’amore dopo averla scelta al termine del suo percorso sul trono, Cerioli affronterà l’Isola con l’amore di Arianna nel cuore. La Cirrincione, nel frattempo, dalle pagine di Uomini e Donne Magazine ha invitato implicitamente le naufraghe a non posare gli occhi sul fidanzato. “Se fanno i complimenti al mio ‘boy’ mi fa solo piacere. Però, ecco… giù le mani! Come ho detto e sottolineo, è il mio boy”, ha dichiarato.

