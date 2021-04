Andrea Cerioli, “pancetta” al posto degli addominali?/ Arianna Cirrincione: “Uomo…”

Arianna Cirrincione difende il fidanzato Andrea Cerioli, criticato per il fisico sfoggiato sull’Isola dei Famosi 2021. Negli scorsi giorni, a punzecchiare l’ex tronista di Uomini e Donne sono stati gli ex naufraghi Daniela Martani e Akash Kumar i quali, durante una diretta Instagram, hanno sottolineato la presunta differenza tra il fisico che Cerioli sfoggerebbe nelle foto e quello che avrebbe nella realtà. “Nelle foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia e giù“, avrebbero detto gli ex naufraghi a cui ha risposto Arianna Cirrincione. La fidanzata di Andrea Cerioli, ospite nel programma di Mediasetplay Isola party, ha replicato duramente alle critiche ricevute dal fidanzato.

“Al giorno d’oggi, sia per una donna che per un uomo, sono accuse e insinuazioni tristissime, non ci trovo nulla di male se un uomo dopo un anno di quarantena – anche nel privato – decidesse di non allenarsi più, e dire ‘voglio mangiare ed essere felice’ non vedo il problema! Uomo de panza, uomo de sostanza, basta con questo addominale scolpito! Concordo sul fatto che il body shaming c’è anche contro gli uomini”, ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

ARIANNA CIRRINCIONE, NO ALL’ISOLA DEI FAMOSI COME CONCORRENTE

Arianna Cirrincione sta seguendo da lontano l’avventura del fidanzato sull’Isola dei Famosi 2021. L’ex corteggiatrice tifa per il compagno e spera di vederlo il più a lungo possibile in Honduras. Felice e orgogliosa del percorso che sta facendo Andrea, la Cirrincione non volerebbe mai in Honduras per diventare una concorrente a tutti gli effetti del reality show di canale 5, ma in compenso, salirebbe su un aereo per raggiungere il fidanzato e fargli una sorpresa. “Per salutarlo sì, come concorrente no!”, ha ammesso Arianna nel corso dell’ultima puntata dell’Isola Party. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, inoltre, ha parlato anche del carattere del fidanzato sottolineando la crescita di Andrea che, diversamente al passato, riesce a non scaldarsi subito quando discute con le altre persone. “Lui è un ragazzo sensibile ma anche un carattere molto forte, non si tira indietro quando c’è da litigare”.

