Andrea Cerioli, problemi di salute per l’ex tronista: “Ho un po’ di cose da sistemare”/ “Periodaccio, ma…”

Andrea Cerioli in ospedale, come sta l’ex tronista: “Periodaccio, ma passerà“

Andrea Cerioli sta vivendo con grande entusiasmo la dolce attesa per il bebè in arrivo, il primo in coppia con Arianna Cirrincione. L’ex tronista di Uomini e donne è al settimo cielo al pensiero che la loro famiglia, finalmente, sta per allargarsi: un sogno che da tempo hanno cullato e che ora è pronto a concretizzarsi. Tuttavia, proprio in questo periodo di estrema gioia e trepidazione, Cerioli sta anche facendo i conti con qualche problema di salute.

In particolare, una foto in ospedale condivisa sui social ha scatenato l’apprensione dei fan. Per questo motivo è intervenuto lui stesso, attraverso alcune Instagram stories, cercando di fare chiarezza: “Se sono un po’ assente ultimamente… Ho un po’ di cose da sistemare“. A colpirlo sono una serie di problemi di salute che spera possano risolversi a breve: “Grazie a tutti per i messaggi. Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari, con calcoli. Sono stato al PS due volte in una settimana. Male incredibile. Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze. Sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccolina che arriva. Tutto qui. Periodaccio. Ma passerà“.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: la dolce attesa del primo bebè

Archiviati i problemi di salute, Andrea Cerioli sarà poi pronto a godersi la grande attesa per l’arrivo del primo figlio in famiglia. L’ex tronista di Uomini e donne non sta più nella pelle e, al fianco della compagna Arianna Cirrincione, sta vivendo questo periodo con gioia e tanta agitazione. “Arianna é molto tranquilla, e meno male. Anche perché una gravidanza serena fa molto bene al bambino. Quindi cerco di soffocarmi le ansie. Ma diciamo che se potessi la chiuderei in un’ampolla di vetro e la tirerei fuori a febbraio!!! Così sta al sicuro“, aveva spiegato negli scorsi mesi, rispondendo ad alcune domande dei followers sui social.

