Andrea Cerioli, quando sbarca all’Isola dei Famosi 2021?/ Slitta al 25 marzo l’arrivo

Andrea Cerioli sbarcherà sull‘Isola dei Famosi 2021? Il reality di canale5 che ha debuttato lunedì scorso, tornerà in onda questa sera con la seconda puntata. Nel corso della serata, Ilary Blasi presenterà ai telespettatori i nuovi naufraghi che sono Beppe Braida, l’attore Brando Giorgi, la comica Valentina Persia e la pupa Miryea Stabile. Nessun riferimento, invece, ad Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e donne è stato annunciato tra i naufraghi della quindicesima edizione ma del suo arrivo non si sa ancora niente. Tuttavia, lo sbarco di Andrea Cerioli in Honduras non sarebbe saltato, ma solo slittato. I suoi fans, infatti, dovranno aspettare ancora qualche settimana per vederlo alle prese con la pesca e la ricerca di cibo sull’isola. La data da segnare sul calendario, stando a quello che fa sapere Blasting News dovrebbe essere il 25 marzo ovvero giovedì prossimo quando canale 5 trasmetterà la quarta puntata.

Andrea Cerioli già in Honduras per l’Isola dei Famosi 2021

Sale l’attesa per vedere Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021. Il momento fatidico, come vi abbiamo raccontato sopra, avverrà solo tra qualche giorno, ma a quanto pare, l’ex tronista si troverebbe già in Honduras dove starebbe rispettando la quarantena obbligatoria come prevede il protocollo anti-covid. Solo tra sette giorni, dunque, Cerioli che è da sempre uno degli ex tronisti più amati della storia di Uomini e Donne raggiungerà gli altri naufraghi anche se non si sa se si unirà al gruppo gruppo dei Buriños o a quello dei Rafinados. Sui social, nel frattempo, l’ultima foto pubblicata da Cerioli risale a due giorni fa. Nella foto sfoggia il suo sorriso e soprattutto i tatuaggi con cui ha scatenato i commenti dei fans che, ora, non vedono l’ora di vederlo tuffarsi nell’oceano.

