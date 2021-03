Andrea Cerioli/ Sconvolto all’Isola dei Famosi 2021: “Non c’è nemmeno un bicchiere!”

Andrea Cerioli arriva all’Isola dei Famosi 2021 e rimane sconvolto

Andrea Cerioli è appena arrivato all’Isola dei Famosi 2021 ma sembra già in crisi visto che arrivato in Honduras si è trovsto un po’ spaesato e, soprattutto, sorprese e sconvolto dal fatto che non ci sia nemmeno un bicchiere. E allora come fare? Chi lo conosce bene sa che l’ex tronista di Uomini e donne è sicuramente fumantino e non le manda a dire soprattutto quando perde la pazienza o si trova davanti persone poco chiare, immaginarsi poi cosa potrà succedere senza nemmeno un bicchiere! E’ Awed che gli spiega come dormire, gli consiglia di vestirsi di notte e mettere una felpa perché farà molto freddo, ma sicuramente Andrea Cerioli non è sembrato molto convinto e sprint in questo inizio avventura. Non è la prima volta che si parla della sua partecipazione al reality di Canale5 ma questa volta finalmente gli si è presentata l’occasione giusta e nei giorni scorsi lo abbiamo visto in isolamento e solo giovedì unirsi ai suoi compagni di avventura. Il momento giusto è stato quello in cui le donne hanno vinto la loro prova (le Burinos) e mentre sognavano già di affondare i denti in qualche cosa di buono ecco arrivare a bordo della barca proprio il bel bolognese.

Le fan di Uomini e donne non possono far altro che apprezzare il suo ritorno in tv anche se questo ha significato abbandonare la sua amata Arianna Cirrincione, la sua attuale compagna, la corteggiatrice che ha scelto nella sua seconda volta a Uomini e donne. Cosa ne sarà di lui e come è andata in questi giorni all’Isola dei Famosi 2021? Le immagini relative all’arrivo del tronista e ai primi momenti in Honduras, risveglio compreso, sono le uniche che al momento sono andate in onda e così dobbiamo accontentarci, almeno per adesso, delle sue sensazioni positive, dello choc riguardo alle condizioni in cui versano i naufraghi e, infine, della sua prima nomination. Nonostante il suo arrivo sull’Isola solo giovedì sera in diretta, il tronista ha fatto la sua nomination per poi ammette di aver subito il colpo, di essere emozionato e di avere davvero tante idee da mettere in ordine. In realtà il bolognese al suo arrivo sull’Isola dei Famosi si era definito un leader, siamo sicuri che una dormita basterà per fargli ritrovare la bussola?

