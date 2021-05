Andrea Cerioli si ritira dall’Isola dei Famosi 2021?/ Accertamenti medici e…

Andrea Cerioli si ritira dall’Isola dei Famosi 2021? Il bolognese inizia ad accusare segni di debolezza dovuti al poco cibo a disposizione e mentre il finale si avvicina a grandi passi, le cose per l’ex tronista non si mettono molto bene. Letale è stato lo sforzo che ha fatto proprio in diretta lunedì sera per sostenere la prova e proprio quando è riuscito a vincere e avere la sua ricompensa sotto forma di cibo, ecco che ha accusato un malore con dei capogiri che lo hanno costretto a salvare la prova per diventare leader. A quel punto è stato Massimiliano Rosolino a spiegare che il tronista è rimasto al suo posto proprio perché ha accusato un malore di cui si sono occupati già i dottori durante la diretta ma che, subito dopo, hanno deciso di riprovarci portando via Andrea Cerioli dall’Isola.

Andrea Cerioli si ritira dall’Isola dei Famosi 2021? Dopo il malore nuovi accertamenti

Le prime immagini che raccontato la vita dei naufraghi dopo la diretta di lunedì scorso, infatti, mostrano Andrea Cerioli rimanere a bordo della barca che solitamente accompagna i naufraghi sulla Playa con la dicitura che spiegava che si sarebbe di nuovo sottoposto ad accertamenti medici. Il calo del peso per Andrea Cerioli è ormai evidente e dopo oltre un mese dal suo arrivo, sembra proprio che le sue condizioni possano destare preoccupazioni anche se, sui social, la fidanzata Arianna Cirrincione ha tranquillizzato tutti. Andrea Cerioli quindi si ritira dall’Isola dei Famosi 2021 in seguito al malore? Sembra proprio di no, almeno per il momento.

