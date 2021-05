Andrea Cerioli “Sono stremato”/ Ilary Blasi e Akash Kumar lo attaccano e lui..

Andrea Cerioli pronto a cedere all’Isola dei Famosi 2021? “Sono stremato”

Non c’è pace per Andrea Cerioli che ha ammesso in queste ultime ore all’Isola dei Famosi 2021 di essere stremato. La prima prova tangibile è arrivata proprio nella diretta di lunedì quando il bolognese è stato chiamato ad affrontare la sfida per l’immunità ma non si è messo nemmeno in gioco sicuro di collassare, di sentirsi male e di sprecare energie inutilmente. Nemmeno la richiesta e l’invito della sua fidanzata alla fine hanno ottenuto il risultato voluto e così Andrea Cerioli si è arreso causando anche le lamentale di Ilary Blasi che non ha gradito il fatto che il suo naufrago non si sia nemmeno messo in gioco chiudendo sul nascere la questione e rovinando il gioco ‘che è fatto anche di sfide e di gare’. A lei si è accodato anche Akash Kumar che proprio nei giorni scorsi ha fatto sapere che il bolognese si lamenta troppo per essere all’Isola, avrà la forza e il coraggio di dirglielo anche in diretta?

Intanto, in Honduras, le cose non vanno meglio visto che proprio negli ultimi daytime dell’Isola dei Famosi 2021, a Playa Reunion, Andrea Cerioli si è lasciato andare ad un lungo sfogo con i propri compagni di avventura, Awed ed Ignazio Moser ammettendo di essere vicino ad un crollo emotivo e fisico. Il bolognese sembra essere tornato indietro nel tempo al momento in cui sentiva la mancanza della sua famiglia e poi ammette: “Tu, sai, hai un attimo di sconforto e ti mangi un cioccolatino, bevi un caffè… è una buona mano. Qua l’unica cosa che puoi fare è spostarti dall’altro lato della spiaggia e guardare un pezzo di spiaggia diversa. Lo sai per la gente che magari ti deve giudicare è facile dire: ‘Eh va be’, dai, c’è di peggio”. L’ex tronista di Uomini e donne poi ha elencato l’insieme di condizioni che vive sull’Isola tra umidità, sonno che non c’è e due cucchiai di riso da mangiare, e poi ammette di essere stremato. Per fortuna Awed è corso in suo aiuto cedendo proprio a lui un piatto di pollo.

