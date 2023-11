Andrea Cerioli torna in ospedale: “Non ne posso più”/ Sfogo durissimo dell’ex di Uomini e Donne: come sta

Andrea Cerioli, ancora problemi: costretto a correre al pronto soccorso

Ancora paura per Andrea Cerioli. Il modello ed ex concorrente di Grande Fratello, Isola dei famosi e Uomini e donne nelle scorse ore è stato costretto a una corsa in ospedale. Già da diverso tempo l’ex tronista sta accusando qualche problema e l’ultima sua fuga al pronto soccorso è stata solamente l’ultima di diverse in ordine cronologico. Le condizioni di salute di Andrea Cerioli infatti non sarebbero delle migliori.

In un primo messaggio il modello ha raccontato l’accaduto nel dettaglio: “Comunque anche stamattina alle cinque ero di nuovo qui. Ricapitolando. Ho coliche biliari forti. Sto facendo cure per sfiammare e pulire la coleciste che mi sta facendo diventare matto. Dopo che sarà sfiammata e pulita tornerò dal chirurgo per toglierla e operarmi. Per ora, pronto soccorso. Quando la colica è forte. Spero la finisca di fare così perché non ne posso davvero più. Però gli esami del sangue sono andati bene e tutto il resto è ok” ha spiegato Cerioli in una storia pubblicata su Instagram.

Andrea Cerioli rassicura i fan: “Lavoriamo sulla gastrite, tornerò più forte di prima”

Sempre Andrea Cerioli è poi riapparso qualche ora più tardi sui social, dove ha ammesso di stare meglio, facendo tirare un sospiro di sollievo ai fan. “Comunque anche sta notte ero qui. Tac andata bene, esami vanno bene, colecisti gonfia infiammata, da curare…Fortissima gastrite. Ora lavoriamo su questa… Torno più cazzuto di prima” ha promesso l’ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei famosi Andrea Cerioli.

Un periodo che resta complicato per Andrea, che soltanto qualche giorno fa aveva descritto così la situazione sui social: “Grazie a tutti per i messaggi. Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari, con calcoli. Sono stato al PS due volte in una settimana. Male incredibile. Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze. Sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccolina che arriva”. Nel frattempo Andrea Cerioli e la fidanzata Arianna Cirrincione si godono l’attesa del loro primo figlio, con il giovane emiliano che non ha nascosto l’emozione: “Arianna é molto tranquilla, e meno male. Anche perché una gravidanza serena fa molto bene al bambino. Quindi cerco di soffocarmi le ansie. Ma diciamo che se potessi la chiuderei in un’ampolla di vetro e la tirerei fuori a febbraio!!! Così sta al sicuro“ le parole di Cerioli.

