Andrea Cerioli vincitore all’Isola dei Famosi 2021?/ Furioso fino alla fine ma…

Andrea Cerioli vincitore all’Isola dei Famosi 2021 tra le polemiche?

E niente, Andrea Cerioli non si smentisce mai. Il bel bolognese si avvia verso la finale dell’Isola dei Famosi 2021 in onda questa sera e se per alcuni sarà proprio lui il vincitore del programma, per altri non lo merita e, quindi, sono molti quelli già sul piede di guerra. Già l’eliminazione di Isolde Kostner a suo favore ha fatto discutere la scorsa settimana, ma oggi le cose sono destinate a cambiare ancora quando capiremo se davvero Andrea Cerioli sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021 senza aver mai pescato o fatto molto di ‘manuale’ per i compagni naufraghi oppure proprio questo sarà a penalizzarlo nella corsa finale. Nelle ultime ore Andrea Cerioli si è ritrovato sempre più solo o, meglio, sempre più nervoso e furioso. Il fatto di essere rimasto senza fuoco e con poco cibo a disposizione non ha fatto altro che irritarlo a discapito anche della sua storica amica Valentina Persia.

Andrea Cerioli ha chiuso con Valentina Persia?

A quanto pare i due non vanno più d’amore e d’accordo come un tempo ed è bastata una battuta di pesca per far esplodere l’attrice in lacrime. Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021 ha criticato la pesca fatta dai colleghi naufraghi e, soprattutto, non ha visto di buon occhio il fatto che sia diventata quasi una gara con la Persia pronta a primeggiare su tutti. A quel punto è proprio Valentina a rendersi conto della cosa ammettendo di aver ormai capito che Andrea ha altre priorità e che l’amica del momento è Beatrice Marchetti. Questo l’ha fatta stare male tanto da sfogarsi in lacrime con Awed che non approva questo cambiamento. L’amicizia con Valentina Persia è quindi finita?

