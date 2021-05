Andrea Cerioli Vs Isolde “Fredda, antipatica e vipera”/ Lite all’Isola: “Sono delusa”

Sembrava fosse arrivata la pace tra Andrea Cerioli e Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 ma è stata invece solo una tregua e anche molto breve. Nel corso della nuova diretta, Ilary Blasi fa ascoltare a Isolde le dichiarazioni fatte da Andrea ai compagni sul suo conto, sollevando in palapa una nuova discuissione tra i due. In particolare le parole di Cerioli sulla Kostner sono queste: “Il comportamento di Isolde mi ha fatto rimanere molto male, il fatto che mi abbia mandato in sfida contro Matteo per mandare giù me.. ho trovato astio nei miei confronti. Non capisco perché mi voglia fare questa guerra, probabilmente mi teme!” E continua “Le do fastidio perché parlo di cibo, ma di cosa dobbiamo parlare qui? Antipatica, è una prof! Pensa te che vipera, è una stronz*! A lei non piacciono i ragazzi espansivi, a lei piacciono sottomessi… ma poi che modi, sei una maleducata, fredda!” Tornati in palapa, Isolde ammette di essere molto delusa, anche perché credeva di aver trovato un punto d’incontro con Andrea. Tra i due, invece, continua ad esserci una forte tensione.

