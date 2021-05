Andrea Cerioli Vs Matteo Diamante “Lo prenderei a tibiate nei reni”/ Lite all’Isola

Manca poco all’inizio della semifinale dell’Isola dei Famosi 2021, eppure in Honduras c’è ancora tempo per tensioni e discussioni. È quanto accaduto poche ore fa tra Andrea Cerioli e Matteo Diamante. Quest’ultimo, che questa sera rischia di dover abbandonare l’Isola ad un passo dalla finalissima, ama stuzzicare il compagno di avventura proprio lì dove è più debole: sul cibo e la scarsa pazienza. Se Andrea mangia dunque con voracità la sua porzione di spaghetti – ottenuta per tutta la settimana grazie alla prova alla quale ha deciso di sottoporsi Ignazio Moser – Matteo li mangia con gran calma, lasciando che Cerioli lo osservi e stuzzicandolo ad ogni morso.

Matteo Diamante provoca Andrea Cerioli, lui sbotta!

“Ci mette due ore per mangiare 20 grammi di spaghetti, io lo prenderei a tibiate nei reni”, sbotta allora Andrea Cerioli in confessionale. “Mangi come una cheerleader” gli dice poi in faccia, osservandolo mangiare gli spaghetti. Dall’altra parte, Matteo, in confessionale, ammette di provocarlo volontariamente: “Come godo ad andare sempre più piano e vedere loro che impazziscono”. Proprio lì ad un passo dalla lite all’Isola dei Famosi 2021, Andrea lascia il gruppo e si allontana da Matteo, proprio per evitare di cadere nelle sue provocazioni e cedere allo scontro.

“Io lo prenderei a tibiate nei reni” Andreaaaa 🤣🤣🤣 #Isola https://t.co/VS1g3odVzY — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 30, 2021

