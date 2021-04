Andrea Cerioli Vs Roberto Ciufoli: “Nomination architettata”/ “Per una stron*ata…”

Scontro all’Isola dei Famosi 2021 tra Andrea Cerioli e Roberto Ciufoli. Tutto è avvenuto durante un fuorionda della settima puntata al termine della quale sono finiti al televoto Drusilla Gucci e Andrea Cerioli. Se Drusilla è stata la più nominata dal gruppo, Cerioli è stato nominato dal leader Roberto Ciufoli che, come ha mostrato il daytime del 6 aprile, ha deciso di mandarlo al televoto perchè, secondo il suo parere, “dovrebbe darsi di più da fare”. Una motivazione che, però, non è condivisa da Andrea Cerioli il quale punta il dito contro il leader accusandolo di averlo mandato al televoto perchè non rientra tra le sue simpatie. “Non nomini una persona per questa str…”, ha ribattuto Cerioli che, nella puntata di lunedì scorso, ha battuto Elisa Isoardi al termine di un televoto flash.

ANDREA CERIOLI IN NOMINATION PER ELIMINARE DRUSILLA GUCCI?

Le dinamiche sull’Isola dei Famosi 2021 cominciano a prendere forma. Andrea Cerioli, in particolare, sta tirando fuori il carattere dopo aver vissuto un attimo di smarrimento e, finito al televoto, si è scontrato con Roberto Ciufoli. Il leader ha ammesso di averlo nominato “per eliminare Drusilla”. Un’ammissione che ha fatto infuriare l’ex tronista. “Allora è una cosa architettata. Dato che è uscita la Isoardi con me. Sono quelle nomination ‘sei forte e ti nomino’. Avrei preferito ‘non mi piaci, nomino te’. Ed è così, è palese, perché non faccio niente di più e niente di meno di quello che fanno tutti“, ha replicato l’ex tronista che, lunedì 12 aprile, nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021, scoprirà se sarà l’eliminato o se avrà conquistato nuovamente i consensi del pubblico dopo l’importante vittoria contro la Isoardi.

