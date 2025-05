Chi è Andrea Cerrato, il cantautore ospite al Concerto del primo maggio: “Ecco come ho iniziato”

C’è anche Andrea Cerrato tra i protagonisti del concerto del primo maggio. Parliamo di un artista che, con la sua musica, ha saputo creato un seguito importante tra i vari social. Musica e, da buon cantautore, qualcosa da dire e trasmettere a chi lo ha ascolta. Andrea Cerrato ha scoperto la sua affinità con la musica fin da bambino, nel contesto di un’adolescenza non semplicissima perché caratterizzata da tanta insicurezza personale.

In un certo senso la musica è stata una sorta di cura, perché gli ha permesso di esprimere se stesso. “Non arrivo da una famiglia di musicisti. I miei genitori ascoltano musica…”, racconta in una bella intervista rilasciata al sito lavocediasti.it. L’illuminazione arriva grazie ad un video in cui vede una ragazza alla chitarra: “Mi trasmise l’idea del provarci e di farlo anche io. Così ho iniziato a strimpellare”.

Andrea Cerrato, l’amore per la musica e l’infanzia vissuta da bimbo insicuro: “Avevo solo bisogno di un palco”

In principio Andrea non aveva mai pensato alla musica, ma è stata la musica a bussare la sua porta. Il palco, che oggi ha conquistato con merito e talento, è il posto in cui più di ogni altro si sente a casa. “Volevo unire il palcoscenico alla comunicazione. Poi è arrivata la musica e tutto è diventato più chiaro. C’era un’attitudine”, ha raccontato il cantautore.

E poi un riferimento alla sua infanzia e alla sua adolescenza, non sempre facile, dove sono emersi con forza i desideri di farsi notare e, soprattutto, di voler comunicare qualcosa. “Ero un bimbo piuttosto insicuro, che aveva bisogno di un palco per essere visto. Che voleva essere visto”, ricorda Andrea Cerrato. Insomma, missione compiuta.

