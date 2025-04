Tutto su Andrea, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nel parterre del trono over, dall’ultima puntata trasmessa, spicca anche un nuovo volto. Si tratta di Andrea, un cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per conoscere Sabrina Zago. Dopo aver visto la dama in tv, Andrea, colpito dalla bellezza e dall’eleganza della dama, ha deciso di chiamare la redazione di Uomini e Donne per provare a corteggiarla. Inizialmente, Sabrina non voleva neanche incontrarlo perché decisa a concedere l’esclusiva a Guido, un altro cavaliere con cui sta uscendo e con il quale ci sono stati dei baci. Poi, però, è tornata sui propri passi decidendo di incontrarlo.

In studio, Andrea è arrivato con un outfit elegante e ha spiegato di risiedere a Castel Gandolfo e di lavorare come autotrasportatore di merci alimentari, un lavoro che svolge con molta passione. Andrea, inoltre, non è alla sua prima esperienza a Uomini e donne. Come ha svelato lui stesso, ha partecipato al programma nel 2016 nella speranza di poter trovare l’anima gemella.

Andrea e il corteggiamento a Sabrina Zago: Tina Cipollari dalla sua parte

Dopo aver ascoltato la presentazione di Andrea che è stato molto schietto e diretto rispondendo per le rime anche ad altri cavalieri, Sabrina Zago ha deciso di trattenerlo in trasmissione per conoscerlo. Nella puntata di Uomini e Donne del 22 aprile 2025, Sabrina e Andrea tornano così al centro dello studio per raccontare come sta procedendo la loro conoscenza. Con loro c’è anche Guido con cui ci sono stati ancora dei baci.

Andrea, tuttavia, può contare sul sostegno di Tina Cipollari che ribadisce di non credere a Guido e invita Sabrina a chiudere la loro conoscenza dedicandosi solo ad Andrea che la bionda opinionista ritiene una persona sincera e realmente interessata a Sabrina.

