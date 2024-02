Andrea, chi è il fidanzato di Teresa Mannino/ Lei: “Tradii mio marito per lui. E poi un giorno…”

Teresa Mannino e la storia con Andrea, cominciata durante il suo precedente matrimonio: “Io ero impegnata, ma poi…”

Forse non tutti sanno che la vita privata e sentimentale di Teresa Mannino è stata piuttosto movimentata negli ultimi anni. A fare scalpore nel mondo del gossip, la fine del suo matrimonio a causa di un tradimento che l’attrice stessa ha ammesso e condiviso pubblicamente. “Ci siamo conosciuti all’inizio della mia carriera su un palco, e ci siamo innamorati di sgarrubbo (di nascosto in siciliano) perché io ero impegnata”, ha raccontato Teresa Mannino in un’intervista. Il suo compagno si chiama Andrea, e oggi i due sono innamorati più che mai.

“Anni dopo quel tradimento, io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea per caso in un Autogrill di Verona. Tutto è cominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo”, ha detto la star di Zelig a Donna Moderna.

Teresa Mannino, l’amore per il suo compagno Andrea e la figlia Giuditta

La storia d’amore di Teresa Mannino con il fidanzato Andrea, dunque, va avanti a gonfie vele dopo tanto tempo insieme. Dalla loro relazione, è arrivata anche una bambina di nome Giuditta, che almeno per ora non sembra intenzionata a ripercorrere le orme della madre. A quanto pare, infatti, Giuditta è appassionata di astronomia. Per ora, la quattordicenne non ha i social poiché i genitori preferiscono mantenere una certa privacy sulla piccola di casa.

Tornando alla vita privata di Andrea, non si hanno molte informazioni. Sappiamo però che è un grande appassionato di musica e un batterista. La loro storia d’amore ha incuriosito il pubblico italiano dopo che l’attrice comica ne ha raccontato la nascita. Oggi i due sono molto innamorati e hanno formato una famiglia. L’uno è il supporto dell’altro, e sono molto complici.

