Emanuela Folliero è mamma di un figlio, Andrea, nato quando aveva 42 anni. Oggi il bambino, nato nel 2008, è adolescente e con la mamma ha un rapporto splendido: i due, infatti, sono sempre stati molto legati, visto che il ragazzino è cresciuto con lei. Emanuela è rimasta incinta quando aveva 42 anni: “Ero in cura per le cisti ovariche, dopo una visita la mia dottoressa mi ha detto che ero incinta. A quell’età si chiama ‘premium baby’ e prima di affezionarmi all’idea ho voluto essere certa di portare a termine la gravidanza“ ha rivelato al Corriere della Sera la showgirl e annunciatrice, che per tantissimi anni ha legato il suo volto a Mediaset e in particolar modo a Rete 4.

Dopo il parto, Emanuela Folliero ha avuto dei problemi importanti dal punto di vista psicologico. Ha infatti sofferto di quella che è nota come “depressione post-partum” e per questa ragione ha avuto la capacità e la prontezza di affidarsi a qualcuno più esperto in lui, in modo tale da farsi aiutare. Emanuela, che ha messo al mondo il suo primo e unico figlio a 42 anni, ha avuto un crollo dopo la nascita del bambino e per questa ragione ha deciso di farsi aiutare. Le infermiere l’hanno vista piangere e lei ha capito che forse era il momento di farsi aiutare.

Andrea, chi è il figlio di Emanuela Folliero: nato da un amore poi finito

Andrea, il primo figlio di Emanuela Folliero, è nato dall’amore con il suo ex, Enrico Mellano. Non sappiamo molto sull’uomo e sul suo mestiere: conosciamo però alcuni dettagli sulla loro relazione, che ha portato appunto alla nascita di un figlio. Come raccontato dalla conduttrice, infatti, non c’erano i presupposti affinché il loro amore continuasse, perché non erano fatti l’uno per l’altra: nonostante ciò, lui si è trasferito a Monza per stare vicino alla sua ex e al figlio, Andrea.