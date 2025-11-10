Chi sono il marito di Donatella Mercoledisanto e i figli: Andrea il suo grande amore. Dal loro legame sono nati Davide e Antonio

Tra i grandi protagonisti in questa nuova edizione del Grande Fratello c’è senza dubbio Donatella, di origini pugliesi, nata a Bari e con una storia complicata alle spalle. Un po’ la mamma di tutti i concorrenti, Donatella Mercoledisanto è molto protettiva nei confronti dei più piccoli, forse perché è abituata ad essere una mamma attenta e presente nella vita di tutti i giorni. Fuori dalla casa, infatti, Donatella è una moglie felice e una mamma sempre impegnata con i suoi ragazzi. Parlando della sua famiglia e in particolar modo del marito Andrea, Donatella Mercoledisanto ha rivelato: “Andrea non l’ho visto mai piangere, se non quel giorno che Simona mi ha comunicato che sarei entrata nella casa del Grande Fratello”.

Parlando ancora del marito Andrea, Antonella ha raccontato: “Mio marito quel giorno ha pianto lacrime di gioia, mi ha detto: “Te lo meriti”. Io e mio marito sono 31 anni che stiamo insieme. Non me lo aspettavo”. La concorrente ha poi aggiunto, scherzando, che il marito non ha pianto così neppure il giorno della nascita dei suoi figli. Insomma, a parte gli scherzi, Donatella Mercoledisanto è una moglie davvero molto innamorata dell’uomo scelto più di trent’anni prima, tanto da averlo definito l’amore della sua vita.

Chi sono il marito di Donatella Mercoledisanto e i figli: nostalgia di casa

Mamma di Antonio e Davide, Donatella Mercoledisanto sente costantemente la nostalgia della sua famiglia. “Mi mancano tanto i miei figli, soprattutto la domenica. Perché ci svegliamo tardi, facciamo colazione tutti insieme, Davide ci racconta della sua serata, Antonio sta con noi e poi esce…” ha svelato. Il marito di Donatella Mercoledisanto, Andrea, si sta prendendo cura dei suoi ragazzi, Davide e Antonio: nonostante la lontananza, la concorrente sta vivendo questa esperienza al Grande Fratello con grande entusiasmo.