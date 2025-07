Andrea è uno dei single di questa edizione di Temptation Island 2025. Parliamo di uno dei dei tentatori che dopo la prima puntata ha avuto la possibilità di conoscere in maniera più approfondita la single Valentina. Intervistato da Witty TV, il giovane si è raccontato, dalle esperienze lavorative a quelle sentimentali, rivelando cosa è accaduto negli ultimi anni e gli obiettivi in vista del futuro “Faccio il caposquadra in una ditta di logistica, sono laureato. Mi faccio male ogni tre per due ma nonostante questo mi ostino a fare sempre cose nuove, ho fatto nuoto per molti anni e ho una forma slanciata verso l’alto.

Tento molto alle persone che ho di fianco, mi vedo con diverse responsabilità in futuro, spero di trovare un po’ di serenità in amore, per scappare via da una ragazza sono andato via dall’Italia in passato”. Chissà che l’avventura a Temptation Island 2025 non possa portargli quella serenità a lungo ricercata nel corso degli anni. E intanto nel programma di Filippo Bisciglia si è avvicinato a Valentina.

Andrea tenta Valentina: è la fidanzata di Antonio

Tra le coppie presentate a Temptation Island 2025 troviamo quella formata da Antonio e Valentina, la coppia si è messa in gioco su Canale Cinque nella speranza di riuscire a oltrepassare i problemi che si sono accumulati negli ultimi anni.

Tra i due c’è qualche questione da risolvere, ma intanto Valentina si è avvicinata al single Andrea, che con il suo bel fisico, ma non solo, ha colpito la ragazza. Un avvicinamento che potrebbe innescare qualcosa di più, vedremo nel corso delle puntate se potrà nascere un amore o se la fiammella si rivelerà invece utile per ricomporre i cocci tra Valentina e il fidanzato Antonio.

