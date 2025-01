È Matteo Berrettini la sorpresa che Andre ha fatto a suo papà Massimo a C’è posta per te 2025. Il campione di tennis è toccato dalla loro storia e rivolge all’uomo parole altrettanto commoventi: “Ti vuole molto bene, amandovi voi due la ricordare, e porterete avanti tutto l’amore. Un passetto alla volta, un punto alla volta, come dico io in campo. Alcune volte basta iniziare un dialogo, anche perché anche a me è capitato con mio padre dei momenti in cui eravamo lontani. Però l’amore, alla fine, vince sempre.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Andrea e suo papà Massimo a C’è posta per te 2025, colpiti dalla tragica morte della mamma e moglie

La quinta ed ultima storia della seconda puntata di C’è posta per te 2025 è quella di un regalo. Maria De Filippi chiama in studio il sui secondo ospite: Matteo Berrettini. Il campione è la sorpresa che Andrea vuole fare a sua padre Massimo, sportivo e giocatore di tennis. A settembre del 2023, dopo 8 anni di lotta contro una malattia, la mamma è morta. Da quel momento, il suo papà ha perso la voglia di vivere.

La donna scopre la malattia una sera, quando dopo una doccia annuncia di aver sentito qualcosa sotto la pelle del seno. Così decide di andare in ospedale a farsi controllare. La diagnosi è un tumore: ne consegue un’operazione e cicli di chemioterapia. La situazione va avanti tra cure e controlli, fino a quando viene scoperta una metastasi al polmone. La situazione precipita fino alla morte della donna.

Le parole di Andrea per papà Massimo

Dalla morte di sua moglie, Massimo ha smesso di dormire nel letto coniugale, e dorme sul divano. “Sembra abbia perso la voglia di vivere”, ha rivelato Andrea che vuole ritrovare il suo papà e dargli di nuovo la voglia di stare al mondo. Così, quando se lo ritrova dall’altra parte della busta di C’è posta per te 2025, Andrea gli annuncia: “Questa sera sono qui per dirti che, anche se abbiamo alzato un muro per non farci male, è tempo di dirci tante cose e anche di commuoverci insieme”.

