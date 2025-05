Andrea Consalvo, chi è il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi? L’influencer: “Stiamo bene insieme”

In occasione della presentazione del suo nuovo romanzo, Divina, Tommaso Zorzi è ospite da Caterina Balivo nella puntata di oggi, mercoledì 28 maggio 2025, de La volta buona. Per l’occasione oltre a concedere una lunga intervista e rivelare i nuovi progetti della sua carriera si sbilancia anche sulla sua vita privata. Dopo la fine della storia d’amore con Tommaso Stanzani, infatti, l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha un nuovo fidanzato: Andrea Consalvo. Lo scoop è stato lanciato per prima dal magazine Chi e successivamente Zorzi, in un’intervista concessa a Vanity Fair, ha ammesso di essere innamorato e felice al fianco di un nuovo ragazzo.

Chi è il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi? Si chiama Andrea Consalvo ed è un designer del brand Miu Miu per il gruppo Prada, ma in passato ha lavorato anche per il gruppo TOD’S, non fa parte del mondo dello spettacolo ma di quello della moda e del fashion ed i due, nelle foto pubblicate dal settimanale, sono apparsi innamorati e complici e tra i due è scattato un tenero bacio che prontamente è stato immortalato dai paparazzi. In seguito Zorzi, in un’intervista a Vanity Fair sulla sua nuova fiamma ha confessato: “Sto con un ragazzo da qualche mese” aveva annunciato entusiasta rivelando che, forse per la prima volta, vuole fare le cose per bene e con calma, lo ha definito un ragazzo normale, lontano dal mondo dei socia e con cui ‘sto molto bene.’

Perché si sono lasciati Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani? L’influencer: “È stata colpa mia”

In passato una delle relazioni più importanti di Tommaso Zorzi è stata quella con Tommaso Stanzani, ballerino ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, tra i due è finita nel 2014 dopo un anno e mezzo di relazione. Perché si sono lasciati Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani? Entrambi non sono mai scesi nel dettaglio ma di recente l’influencer ha rotto il silenzio. “Come mai ci siamo lasciati? Devo dire prima di tutto che non c’è nulla di grosso, non è accaduto niente di eclatante.” Per poi aggiungere di dover fare ‘mea culpa’ per con il suo ex non si è comportato bene essendo troppo preso da se stesso: “Avevo la tendenza a decidere tutto e a non chiederli le cose, prendevo decisioni dalle piccole cose alle più grandi. Forse sono un po’ narcisista, ma su questo ci sto lavorando davvero.” Capiti gli errori del passato, tuttavia, con Andrea Consalvo, il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi, tutto dovrebbe filare liscio.