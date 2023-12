Andrea Contadini, ex fidanzato Letizia Petris/ “Per me è finita, e sul confronto al Grande Fratello 2023…”

Andrea Contadini è già “oltre” Letizia Petris dopo il bacio con Paolo Masella al Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023, in linea con le molteplici edizioni alle spalle, pullula di dinamiche soprattutto a sfondo sentimentale. In tal senso, occupa un posto di rilievo il percorso di Letizia Petris. La fotografa è entrata nella Casa più spiata d’Italia con un rapporto già vigente con Andrea Contadini. Con il 21enne però le cose sembrano ormai arrivate al capolinea, complice anche la vicinanza della concorrente a Paolo Masella.

Letizia Petris crolla in lacrime al Grande Fratello 2023/ "Parlano di me sempre e solo in negativo!"

Che la storia con Andrea Contadini sia praticamente conclusa lo dimostra il recente bacio al Grande Fratello 2023 tra Letizia Petris e Paolo Masella; ulteriore segnale di una complicità che in Casa cresce ogni giorno di più. Inizialmente, l’ex fidanzato della fotografa aveva scelto i social per dimostrare la sua delusione per poi dedicarsi al silenzio. Ora, come riporta BlogTivvu, ai microfoni di Fanpage il giovane ha raccontato le sue impressioni e versione dei fatti.

Letizia Petris sbotta dopo il video messaggio della ex Nicole/ "Io egoista? Ho sempre vissuto per gli altri"

Andrea Contadini e il possibile faccia a faccia con Letizia Petris: “Se lei vuole parlarmi…”

“Non abbiamo legato subito, poi con il passare dei mesi ci siamo conosciuti meglio e frequentati, fino a metterci ufficialmente insieme; la nostra relazione è durata tre anni”. Inizia così il racconto di Andrea Contadini – ex di Letizia Petris – in riferimento alla nascita e prosieguo della relazione con la concorrente del Grande Fratello 2023. “Ero d’accordo che partecipasse al reality, me ne aveva parlato e le avevo detto che un’occasione del genere non capita a chiunque, quindi l’ho incoraggiata a viverla al massimo a fare quello che doveva. Certo, non intendevo poi quello che è successo…”. A proposito del bacio con Paolo Masella ha invece asserito: “Dopo la sua reazione alla lettera non l’ho visto come un tradimento. Ho capito che cercava altro che io non potevo dargli e che ha trovato in Paolo”.

Letizia Petris, duro scontro con Rosy Chin al Grande Fratello 2023/ “Sei una persona falsa!”

Proseguendo nell’intervista – rilasciata a Fanpage e riportata da BlogTivvu – Andrea Contadini ha dimostrato grande maturità nel constatare la fine della relazione con Letizia Petris: “Ha fatto male vedere il suo bacio con un altro ma è andata in modo naturale e le auguro il meglio. Ad oggi non porto rancore, ma delusione e rabbia”. Il giovane ha poi spiegato di non avere intenzione di intervenire al Grande Fratello 2023 per un eventuale confronto: “Assolutamente no, non è un mondo che mi appartiene e non sono abituato a questo tipo di attenzioni… Se lei vuole parlarmi, sono il ragazzo più tranquillo del mondo e la ascolto. Ma credo che non mi cercherà anche per rispetto di se stessa. Per me è finita, non ci sarò mai più. Non passerò mai sopra quello che è successo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA