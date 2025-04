Andrea Conti ha preso una decisione sofferta ma giustificata: si ritira dal calcio. Il terzino destro esploso letteralmente nell’Atalanta, che ha poi conquistato la maglia della nazionale italiana e quella del Milan dopo una battaglia sul calciomercato, ha vissuto gli ultimi anni un calvario senza fine causa una serie di continui infortuni.

Ha quindi deciso di togliersi gli scarpini per sempre, prendendo una delle decisioni più sofferte per un calciatore professionista. L’annuncio è stato dato a La Gazzetta dello Sport, a cui lo stesso Andrea Conti ha fatto una videochiamata dichiarando appunto la fine: “Non c’è niente di più brutto”, precisa il calciatore classe 1994, originario di Lecco, “Ma bisogna accettarlo, così posso andare avanti”. Tutta colpa di quel maledetto ginocchio che lo ha tormentato negli ultimi anni, stravolgendo letteralmente la sua carriera: da uno dei terzini più forti in circolazione a grande punto interrogativo.

ANDREA CONTI SI RITIRA: “NON C’E’ GIORNO CHE NON CI PENSI…””

Andrea Conti dice di essere stato pesantemente condizionato da quel ginocchio “Non c’è giorno che non ci pensi”. L’inizio della fine è cominciato a settembre 2017, quando arrivò la rottura del crociato, dopo che da poco aveva iniziato a calcare il rettangolo di gioco dello stadio San Siro (il trasferimento dall’Atalanta si era concretizzato poche settimane prima).

Quel legamento, ricorda la Rosa, si ruppe per ben due volte in nove mesi, ed è apparso come un bastone dalle dimensioni enormi, infilato nella ruota della bicicletta guidata appunto dal giovane calciatore. Gli ultimi otto anni di fatto non sono esistiti per Andrea Conti, visto che lo stesso ha dovuto per forza di cose giocare con il freno a mano tirato, anche perchè due eventi di questo tipo in meno di un anno, con tutto il periodo necessario che serve per recuperare, ti segnano inesorabilmente.

ANDREA CONTI SI RITIRA: “NIENTE ANNUNCIO, NON SONO TIPO DA SOCIAL”

L’ultima stagione l’ha quindi passata senza alcuna squadra che gli abbia dato fiducia, e a 31 anni è giunto alla conclusione che si arrivato inesorabilmente il momento di smettere. “Sono esausto”, racconta ancora lui, ricordando di aver giocato solo nove partite dal 2022 ad oggi: “Non ce la faccio più”. Ma niente annuncio: “Non sono tipo da social” e non lo farà nemmeno in questa occasione. L’ultima squadra con cui ha “giocato” Andrea Conti è stata la Sampdoria, ma con la fine del contratto in blucerchiato nessuno lo ha più chiamato: “Meglio accettare che è finita e andare avanti”, aggiunge ancora.

Ma il classe 1994 non sembra intenzionato ad abbandonare il mondo del pallone: “Mi vedo ancora nel calcio”, e non esclude un futuro da allenatore, anche se è “ancora presto per dirlo”. Conti si dice certo che “non finisce qui”, ma sicuramente “finisce un sogno” e andare in campo in questi ultimi anni non è stato più una gioia per lui. Chiusura dedicata alla sfida fra Milan e Atalanta che si giocherà domani: “Mi metti in difficoltà – ammette lui – ma spero in un pareggio e che tutte e due vadano in Champions”.