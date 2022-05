Andrea Contin, ex prete delle orge in canonica diventa giallista/ Dopo il carcere…

Caos nel padovano, dove ex prete coinvolto nello scandalo a luci rosse , si è reinventato come scrittore. L’ex parroco, che ha patteggiato ad un anno di carcere dopo lo scandalo delle orge in parrocchia, ha scritto un romanzo giallo. L’uomo, che si è ritirato a vita privata, ora vive nei boschi della valle del Primiero e del Vanoi, in Trentino. Proprio lì, nella sua nuova vita, ha scritto il romanzo “Mia madre era una ragazza. Morte di un prete a luci rosse”. Il libro, auto-prodotto, uscirà a metà giugno.

Si tratta di un romanzo giallo che racconta le indagini intorno alla vicenda di Luca Canterletti. Il protagonista è dunque un ex prete, al centro di uno scandalo sessuale, che fu trovato morto in casa una mattina di fine ottobre. “Per scrivere questo libro ho impiegato cinque anni e un biglietto andata e ritorno per l’inferno. Il titolo? È stata l’ultima frase che ho scritto. Come sempre la cosa più importante la scrivi quando hai terminato le altre” si legge sul sito ufficiale dell’ex parroco.

Andrea Contin fu condannato ad un anno

Don Andrea Contin fu protagonista dello “scandalo delle orge in canonica”. Nel 2016 infatti una donna lo denunciò per lesioni e violenze. Le perquisizioni in canonica della chiesa parrocchiale di via San Marco fecero venire allo scoperto una vera e propria doppia vita del prete. Video hard, filmati amatoriali e sex boys erano nascosti in canonica. Lo scandalo investì poi la curia intera, tanto che nel 2017 il Vescovo di Padova lo spogliò dello stato clericale.