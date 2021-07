Andrea Costa/ “Docenti? Obbligo vaccinale per la categoria se non li convinciamo”

Si fa sempre più chiacchierato l’obbligo vaccinale nei confronti dei docenti e del personale scolastico, in vista della ripresa della scuola per il mese di settembre 2021. Obiettivo, riaprire al 100% le scuole e di conseguenza serve una copertura vaccinale adeguata, evitando che il virus torni a circolare: “Non possiamo pensare di non ripartire con l’anno scolastico in presenza – sono le parole del vice ministro riportate dal sito di SkyTg24, Andrea Costa, rilasciate durante la puntata odierna di Agorà Estate, Rai Tre – e per fare questo il personale docente deve essere vaccinato. Ci auguriamo di poterlo fare attraverso un’opera di sensibilizzazione. Qualora il problema dovesse persistere, credo che dovremo assolutamente prendere in considerazione l’ipotesi dell’obbligo vaccinale per questa categoria”.

Andrea Costa ha anche confermato che entro questa settimana verranno rivisti i parametri per l’assegnazione dei colori alle varie regioni, con una maggiore concentrazione sull’aspetto ospedaliero a discapito invece del numero dei contagi: “Assolutamente si – ha confermato – proprio questa settimana ci sarà una riunione per rivedere i parametri, nella consapevolezza che di fronte a tanti concittadini vaccinati il quadro è certamente mutato e dobbiamo dare importanza agli ospedalizzati e all’occupazione delle terapie intensive e non solamente al numero dei contagiati”.

ANDREA COSTA: “GREEN PASS SOLO DOPO LA DOPPIA DOSE”

Costa ha quindi precisato: “Credo che già questa settimana queste modifiche entreranno in vigore e ci permetteranno di gestire al meglio il Covid nelle prossime settimane”. Il Sottosegretario si dice favorevole all’estensione del Green Pass, anche se non sul modello alla francese: “Green solo dopo la doppia dose di vaccino – precisa – perché le indicazioni scientifiche e i pareri del CTS vanno in questa direzione e questa settimana si andrà verso questa soluzione. Sento parlare di green pass alla francese ma noi in Italia usiamo già il green pass, si può pensare di estenderlo e ampliarlo”. Anche su questo aspetto la settimana iniziata ieri sarà decisiva.

