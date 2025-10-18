Andrea Crippa, compagno di Anna Falchi: chi è il politico al fianco dell'attrice? La storia tra i due va avanti dal gennaio del 2024

Nel corso della sua vita Anna Falchi ha vissuto tanti amori. Di recente la showgirl e conduttrice ha trovato l’amore con Andrea Crippa, deputato della Repubblica in forza alla Lega. Dopo tante storie d’amore, la showgirl e conduttrice ha trovato la sua serenità al fianco di Andrea: di recente, proprio della loro relazione ha parlato sulle pagine di “Visto”. “Sono innamorata. E ricambiata. Come dico sempre: sono felicemente in love” ha raccontato Anna, che vive la storia con Andrea ormai da qualche anno.

Anna Falchi, chi è: le origini finlandesi e la carriera da showgirl/ Il successo con Miss Italia

Tra alti e bassi, infatti, i due stanno insieme ormai da diverso tempo. Un amore, il loro, del quale Anna non parla spesso, probabilmente con l’intenzione di proteggerlo. Essendo entrambi due personaggi pubblici, nel mondo della televisione lei e della politica lui, entrambi hanno preferito viversi questa storia in maniera riservata, anche se sono spesso finiti sui giornali, anche paparazzati. Qualche mese fa, ad esempio, i due sono stati fotografati in pieno centro a Roma mentre litigavano in maniera accesa.

Chi è Alyssa, la figlia di Anna Falchi/ "Grazie a lei resto aggiornata sul mondo digital"

Andrea Crippa, compagno di Anna Falchi: l’amore va avanti da gennaio 2024

La storia tra Anna Falchi e Andrea Crippa prosegue dal gennaio del 2024 anche se tra una crisi e un’altra. I due, infatti, sembrerebbero essersi separati per qualche periodo, tanto che Anna è stata spesso accostata anche ad altri uomini negli ultimi tempi. Adesso, però, tra loro sembra tornato il sereno: i due, infatti, in questo momento sembrano essere sereni e felici insieme ma soprattutto innamorati, come confermato proprio da Anna Falchi, che si è detta “in love”.