Andrea Crisanti/ “Covid incontenibile, ci pensa lui a vaccinare tutti”

La Pasqua è sempre più vicina, ma i riflettori sono accesi sulla situazione epidemiologica. Diversi esperti hanno lanciato l’allarme per l’aumento di contagiati, Andrea Crisanti ha tenuto a fare chiarezza. Intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora, il microbiologo ha spiegato che il Covid “sta andando avanti così veloce che ci pensa il virus a ‘vaccinare tutti’…”. A suo avviso, le restrizioni in questa fase contano il giusto, considerando che il virus “è troppo contagioso”: “Inutile indossare la mascherina sul bus e poi toglierla a cena, ad esempio. La devono tenere sempre i fragili, dobbiamo difenderli”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 15 APRILE/ 61.555 casi 133 morti: dati Ministero Salute

Nel corso del suo intervento al programma in onda su Rai Radio 1, Andrea Crisanti ha spiegato che passerà le feste pasquali nella sua Padova: “Starò con la mia famiglia, andremo a casa di amici”. Il microbiologo ha rivelato che andrà a vedere la villa che ha appena acquistato e dove farà dei lavori che dureranno circa un anno, ma non solo: “Preparerò delle fettuccine fatte a mano, per sei o sette persone, e poi le cucinerò facendo della gricia. Ovviamente, saremo tutti senza mascherina”.

“In Italia morti da covid sovrastimati del 10%”/ 16mila i decessi in eccesso

ANDREA CRISANTI: “”

Andrea Crisanti a tutto campo nel corso del dialogo con Giorgio Lauro e Francesca Fagnani, non è mancata una battuta sul menù previsto per la sua famiglia. L’esperto di virus ha infatti rimarcato che sarà lui a mettere le mani in pasta per pranzi e cene: domenica mattina preparerà la pasta stendendola con il mattarello, esclusivamente senza macchina. “In un’ora e mezza sarà tutto pronto”, il suo pronostico. Andrea Crisanti ha poi commentato la frecciatina dei conduttori di Un giorno da pecora, legata alla presenza piuttosto massiccia di esperti di geopolitica in televisione a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Presenze che hanno “oscurato” le “virostar”. Il microbiologo ha ironizzato: “Beh, però mi sembra che ci prendevamo di più noi…”.

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini covid oggi 15 aprile/ Quarte dosi a rilento, 74.319 inoculazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA