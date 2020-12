Andrea Crisanti/ “Lockdown una presa in giro senza tracciamento e strutture”

«Possiamo fare tutti i lockdown che vogliamo fino all’arrivo del vaccino, però senza una strategia si rischia di sprecarli come quest’estate e come stiamo facendo adesso»: Andrea Crisanti non ha usato troppi giri di parole ai microfoni de La Stampa. Il virologo ha fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria e sulla gestione della pandemia, mettendo in risalto l’importanza di una strategia: il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova ha proposto un piano per abbattere la trasmissione virale il più possibile, indicato a salvare vite ed a prepararsi bene per il periodo di vaccinazione, senza dimenticare che consentirebbe di costruire le basi per una solida ripresa economica. «Il caso Lombardia ha dimostrato che la zona rossa porta dei risultati, allora per me questa è la scelta migliore da applicare in tutta Italia. Con un’annotazione fondamentale: per non dilapidare i risultati del lockdown nel frattempo bisogna fare degli investimenti», ha spiegato Andrea Crisanti.

ANDREA CRISANTI: “INVESTIMENTI NECESSARI”

Andrea Crisanti ha acceso i riflettori sugli investimenti ed ha tenuto a precisare che non è possibile aspettare il vaccino solo con isolamento e mascherine. L’obiettivo deve essere quello di interrompere le catene di contagio e per questo motivo servono misure calibrate, forze sul campo, tracciamento, tamponi e strutture per l’isolamento: «Il sacrificio della zona rossa in tutto il Paese vale la pena se si investe su tutto quanto. Altrimenti è una presa in giro». Infine, Andrea Crisanti ha commentato le notizie che arrivano da Londra su una nuova variante del virus: «Si tratta di una scoperta recente da seguire con attenzione. Ancora non si conoscono esattamente gli sviluppi. Bisogna capire se viene identificata dai test attuali e se i vaccini la neutralizzano, altrimenti è un problema. Staremo a vedere se questa variante comparirà anche in altri Paesi oppure rimarrà un caso isolato».



