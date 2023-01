Andrea Crisanti: “Madame? Escluderla da Sanremo”/ “Intervento Zelensky inappropriato”

Madame dovrebbe essere esclusa da Sanremo in seguito alla vicenda sui falsi vaccini. Lo sostiene Andrea Crisanti, virologo e senatore del PD, che nel corso del suo intervento alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’ è entrato a gamba tesa in merito al Festival di Sanremo e ha pronunciato queste parole: “L’indagine sui presunti falsi vaccini che riguarda Madame è grave, secondo me dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis: è un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio”. Per il virologo, “Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile”.

Andrea Crisanti riserva dunque parole molto precise nei confronti della cantante Madame, al centro di un’indagine della procura di Vicenza per falso ideologico, nell’ambito dell’inchiesta su false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass. Le vaccinazioni, in realtà mai avvenute, secondo le indagini sono state somministrate dalla dottoressa Daniela Grillone, che ha ricostruito con gli inquirenti la vicenda che ha visto coinvolta non soltanto Madame ma anche altri vip e persone comuni.

Ma la vicenda della presenza di Madame a Sanremo non è l’unica su cui Andrea Crisanti ha voluto esternare la sua opinione. Ospite del programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’, il virogolo e senatore PD ha parlato anche del collegamento a Sanremo che vedrà protagonista il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Secondo me Zelensky se lo poteva risparmiare, trivializzare una cosa così drammatica non mi sembra il caso” è il secco commento di Andrea Crisanti. E rincara aggiungendo che “a mio avviso la sua presenza a Sanremo è impropria, poteva parlare al Parlamento, lo trovo inappropriato”.

L’intervento di Zelensky durante Sanremo, contro cui si è scagliato Crisanti, è stato annunciato da Bruno Vespa alcuni giorni fa, mentre si trovava proprio a Kiev in collegamento con Domenica In assieme al presidente ucraino. Zelensky dovrebbe registrare un videomessaggio in questi giorni, come riporta l’Ansa, e l’intervento dovrebbe andare in onda durante la serata finale di Sanremo, quella di sabato 11 febbraio, al termine della gara. Suoi interventi sono già stati trasmessi durante il festival di Cannes e quello di Venezia, ma anche nel corso dei Golden Globes.











