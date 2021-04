Andrea Crisanti/ “Non credo che raggiungeremo l’immunità di gregge”

«Una road-map giova a tutti per la tranquillità e la serenità. La Gran Bretagna ha aperto quattro giorni fa con 30-40 morti al mesi, 2-3 mila casi al giorni e con il 75% della popolazione vaccinata. Noi abbiamo 400 morti al giorno in media e 18 mila di casi, con il 10% della popolazione vaccinata: secondo me qualcuno sbaglia»: così Andrea Crisanti nel corso dell’intervista rilasciata ad Agorà.

Cosa succede senza vaccinazioni/ “Più varianti, nuovi morti e restrizioni”

Il microbiologo dell’Università di Padova si è soffermato sul dossier riaperture: «Il problema è che quando si applicano delle misure, si stabilisce un equilibrio: quando si spostano alcuni fattori di questo equilibrio, la situazione cambia istantaneamente. In Cina con il 60-70% della popolazione vaccinata, tutti liberi e sono nel pieno della terza ondata drammatica. Lì c’è anche la variante brasiliana che si sta diffondendo in tutto il Paese. E’ sbagliato pensare che con i vaccini possiamo tornare come prima da un momento all’altro».

Bassetti: “Quarta ondata? Grazie ai vaccini sarà ondina”/ “Giusto riaprire le scuole”

ANDREA CRISANTI: “VACCINO ASTRAZENECA É SICURO E EFFICACE”

Nel corso del suo intervento, Andrea Crisanti ha parlato anche del vaccino Astrazeneca: «Ribadisco che il vaccino Astrazeneca è efficace e sicuro, ci sono delle complicazioni per classi d’età, abbiamo delle alternative e in quelle classi d’età dobbiamo utilizzare le alternative. Più si hanno dati, più cambia l’indicazione dell’uso del vaccino, è accaduto in tantissimi casi in passato. Sono delle complicazioni rarissime, è molto più probabile prendersi una trombosi per il Covid che per il vaccino». Andrea Crisanti si è poi soffermato sulla campagna vaccinale e sull’immunità di gregge: «Possiamo raggiungere le 500 mila somministrazioni al giorno, ci è riuscita l’Inghilterra e ci possiamo riuscire anche noi: il sistema italiano non ha nulla da invidiare a quello inglese, sono fiducioso. Immunità di gregge? Non credo che la raggiungeremo: senza vaccinare le fasce d’età tra 1 e 18 anni l’immunità di gregge non si raggiunge, è una questione di carattere matematico».

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini covid oggi 17 aprile/ 14.6 milioni di dosi inoculate, 4.3 immuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA