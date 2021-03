Andrea Crisanti/ “Ormai è impossibile eliminare il Covid”

Ormai è impossibile eliminare il Covid-19: non ha dubbi Andrea Crisanti. Il microbiologo dell’Università di Padova è intervenuto ai microfoni di Agorà per fare il punto della situazione sull’emergenza sanitaria ed ha messo in risalto che ormai il coronavirus è «troppo radicato», per questo non è più possibile eliminarlo.

Nel corso del suo intervento, Andrea Crisanti ha sottolineato che fino ad oggi è stato possibile eliminare con il vaccino solo un patogeno, ovvero il vaiolo, e siamo quasi al limite per eliminare la polio: «Ci sono voluti decenni e decenni di vaccinazioni, per questo non è realistico pensare che il Covid lo eliminiamo».

ANDREA CRISANTI: “BISOGNA SORVEGLIARE LE VARIANTI”

Andrea Crisanti ha evidenziato che sarà possibile controllare il Covid-19 abbattendo la sua letalità, considerando che l’allarme sociale della pandemia è legato al numero dei morti: «Se si riesce a diminuire la letalità, sicuramente riusciamo a riportare questa malattia in un perimetro accettabile da un punto di vista sociale». L’esperto ha poi rimarcato che è necessario fare sorveglianza sulle varianti: «Se è vero che alcuni vaccini non proteggono contro l’infezione, ma proteggono contro le complicazioni più gravi, è possibile che il virus vari ulteriormente e diventi ancora più aggressivo. Siamo entrati in quella che si chiama “giostra evolutiva del virus”: dobbiamo cercare di inseguirlo, come si fa con il virus dell’influenza».

