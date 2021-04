Andrea Crisanti/ “Riapertura delle scuole comporta un rischio non quantificabile”

Dalla riapertura delle scuole all’obbligo vaccini per medici e infermieri, Andrea Crisanti a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. Il microbiologo promosso la norma disposta dal governo sul personale sanitario, mentre è stato molto cauto per quanto riguarda il ritorno degli studenti in aula…

Moderna, scienziati Stanford diffondono formula vaccino/ Scoperta da fiale da buttare

Ecco le parole di Andrea Crisanti su quest’ultimo punto: «Tutte le decisioni che sono state prese nelle ultime settimane sono ispirate al buonsenso. La riapertura delle scuole comporta un rischio che non possiamo quantificare in questo momento: non è mai stato fatto uno studio approfondito e la variante inglese sembra infettare più i bambini di quanto non facesse la variante precedente».

Bollettino vaccini covid oggi 1 aprile/ 10.1 milioni di somministrazioni, immuni 3.1

ANDREA CRISANTI: “GIUSTO OBBLIGO VACCINAZIONE PER PERSONALE SANITARIO”

In un recente studio Andrea Crisanti ha fatto il punto della situazione sulla durata dell’immunità: «La buona notizia è che la resistenza alla reinfezione è indipendente dalla quantità di anticorpi: non c’è stata differenza sulla capacità di resistere all’infezione tra le persone che a maggio avevano anticorpi bassi e le persone che avevano anticorpi molto più elevati». Il microbiologo ha sottolineato: «Chi ha sicuramente avuto l’infezione non deve correre a fare la vaccinazione, possono tranquillamente aspettare, le persone guarite possono essere considerate coperte». Andrea Crisanti si è poi soffermato sull’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario: «Penso che sia una cosa giusta, il vaccino è un dovere per chi lavora con i pazienti. Questa norma sicuramente inquadra questo dovere morale in una disciplina alla quale tutti devono adattarsi».

LEGGI ANCHE:

“Fauci papà del covid”/ Ex consigliere Trump choc: “Ha finanziato laboratorio Wuhan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA