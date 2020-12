Andrea Crisanti/ “Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno”

L’Italia non è un Paese normale secondo Andrea Crisanti, almeno in base a quanto si sta verificando a proposito del dossier sci: «Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Andare a sciare per divertirsi sapendo che questo causerà un aumento dei contagi e dei morti?». Intervenuto ai microfoni di Sky Tg 24, il professore dell’Università ha spiegato che c’è un calo negli ultimi giorni ma non è omogeneo tra tutte le regioni e 20 mila casi positivi al giorno non ci possono fare dire che siamo fuori dalla pandemia: «La curva dei decessi è influenzata dall’andamento dell’epidemia di 3-4 settimane fa, quando c’era il picco di trasmissione. I dati non diminuiranno ancora prima di una decina di giorni».

ANDREA CRISANTI: “MISURE GOVERNO ORIENTATE A BUONSENSO”

Nel corso del suo lungo intervento al tg dell’emittente satellitare, Andrea Crisanti ha promosso l’operato del Governo, sottolineando che le misure «sono orientate al buonsenso», cercando di fare sì che queste feste natalizie siano un’occasione per consolidare i risultati ottenuti. Il microbiologo ha poi messo in risalto che una terza ondata sarà inevitabile se a Natale e Capodanno si verificheranno gli stessi comportamenti dell’estate: «Più abbiamo socialità e più diamo occasione al virus di trasmettersi, bisogna bilanciare l’aspetto economico e di qualità della vita con il fatto che questo si associa a maggiori ricoveri e morti». Infine, una battuta sul vaccino Covid: «I dati non sono ancora stati diffusi con la comunità scientifica. In America la prima settimana di dicembre dovrebbe essere quella decisiva. I dati di un vaccino di questa portata in genere è buona pratica che vengano condivisi prima con la comunità scientifica. Diverse riviste autorevoli hanno criticato questa cosa».



