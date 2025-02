Chi volesse festeggiare San Valentino 2025 presso la villa del dottor Andrea Crisanti, noto microbiologo divenuto estremamente famoso in particolare durante il periodo della pandemia di covid, dovrà sborsare una bella cifretta. Lo scrive il Corriere della Sera, ricordando che il medico dell’università di Padova ha acquistato nel 2022 la Villa Custoza Lazzarini, in quel di Villa del Ferro, nel vicentino, insieme alla propria compagna. In vista del giorno degli innamorati, San Valentino 2025, si è deciso di realizzare una iniziativa romantica, ovvero, lasciare per 24 ore la stessa dimora palladiana ad una coppia innamorata, con tanto di cena privata con chef.

La villa Crisanti non è proprio così “modesta”, tenendo conto che al suo interno presenta sette bagni, quattro sale, otto camere, e varie dettagli di rilievo come ad esempio degli affreschi di Tiepolo. Ma quanto costa vivere un’esperienza di questo tipo? Ben 2.450 euro a coppia o volendo, 1.225 euro a testa.

SAN VALENTINO 2025 NELLA VILLA DI ANDREA CRISANTI: IL MENU’

Si tratta di preciso del pacchetto San Valentino Luxury Edition, quindi un’edizione extra lusso della festa degli innamorati, che vivranno una giornata da mille e una notte in una dimora antica, coccolati dal cibo preparato dallo chef Enrico Zannelli, che ha già pensato al menù che i due fortunati innamorati potranno gustare. Si comincia con un aperitivo con tempura di gamberi rossi e altre prelibatezze. Spazio poi a due antipasti con scampi e pesce spada, mentre il primo sarà un tortello con granseola, seguito poi da un polpo arrostito.

La cena si concluderà con un dolce a base di frutto della passione, e non mancheranno champagne e rose rosse. Il mattino seguente, sabato 15 febbraio 2025, la coppia potrà anche fare colazione dopo di che lascerà la villa ad Andrea Crisanti e alla moglie. Parlando con il Corriere della Sera il medico ha fatto sapere che sono pervenute diverse richieste e che si sta selezionando i partecipanti, aggiungendo inoltre che una villa deve “autosostenersi” in quanto i costi di manutenzione sono alti, da qui nasce anche l’idea di questa iniziativa romantica.