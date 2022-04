Andrea Crisanti/ “Tutti prima o poi si contageranno, anche i vaccinati”

Il Covid prima o poi colpirà tutti, ne è certo Andrea Crisanti. Ospite di Un giorno da pecora, programma in onda su Rai Radio 1, il direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova ha sottolineato che “prima o poi tutte le persone, anche i vaccinati, si contageranno”. Nessun dubbio per il microbiologo: “Tutti oggi hanno una elevatissima probabilità di contagiarsi. Prima o poi Covid-19 lo prenderanno tutti. E’ impossibile stare attenti 24 ore su 24 e al virus basta una sola distrazione per contagiare”.

Nel corso del dialogo con il programma radiofonico, Andrea Crisanti ha spiegato perché l’Italia è quarta al mondo per nuovi contagi: “Semplice, il motivo è che non abbiamo fatto molto bene, ci siamo incensati per quanto fatto, ma evidentemente non è stato così”. Poi l’esperto si è soffermato sulla positività del premier Mario Draghi: “Tutti i politici, dato che incontrano molte persone, sono molto esposti al contagio”.

IL DIBATTITO SULLE MASCHERINE

Andrea Crisanti aveva già parlato della grande contagiosità del virus, soffermandosi sul ruolo delle mascherine. Per il microbiologo, infatti, le restrizioni in questa fase contano fino ad un certo punto, considerando la grande velocità di infezioni. Sulle mascherine verrà presa una decisione nel corso dei prossimi giorni, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha le idee chiare: “Obiettivo è arrivare alla convivenza col virus. Mi auguro che sulle mascherine si vada verso una raccomandazione e non più un obbligo. Vedo che i cittadini oggi sono responsabili. L’indicazione è di mantenerla dove c’è concentrazione come nei mezzi pubblici, nei supermercati, nei cinema. E’ ora di dare fiducia agli italiani”, le sue parole ai microfoni di Sky Tg 24. Ospite di RTL 102.5, il collega Pierpaolo Sileri ha evidenziato che verrà presa una decisione guidata dai numeri: “Credo sia il tempo per eliminarle al chiuso in alcune circostanze, con un periodo di transizione dove bisognerà tenerle in alcune occasioni. Ad esempio in viaggi e in luoghi dove c’è maggiore rischio per persone, come ospedali e Rsa, ma progressivamente nel mese di maggio si arriverà all’eliminazione completa delle mascherine”.

