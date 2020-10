Andrea Crisanti vs Maria Rita Gismondo/ “Covid? Avevi detto era una influenza, ma…”

Andrea Crisanti vs Maria Rita Gismondo a Live – Non è la D’Urso su Canale 5. Durante l’ultima puntata di domenica 4 ottobre 2020, Barbara d’Urso ha dato il via alla puntata con un talk interamente dedicato all’emergenza Coronavirus con i professori Andrea Crisanti, Maria Rita Gismondo e il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani. In particolare Crisanti e la Gismondo si confrontano e scontrano sulle modalità da mettere in atto per contenere il numero dei contagi da Covid-19 che sono risaliti negli ultimi giorni. L’allarme seconda ondata Covid-19 è sempre più vicina anche in Italia e la situazione potrebbe degenerare nel giro di pochi mesi. Per questo motivo il prof. Andrea Crisanti precisa: “faccio l’esempio del Genoa avevamo un positivo e dopo poco 30. Abbiamo avuto la fortuna per diverse settimana 1600 casi al giorno, ma ora i dati sono saliti e questo è l’effetto della riapertura delle scuole e delle attività lavorativa. Bisogna aumentare le misure di prevenzione e la sorveglianza attiva”. La professoressa Maria Rita Gismondo prende la parola: “incidenza di casi di positività, ma non dobbiamo pensare ai positivi come malati, solo lo 0,5% ha un esito nefasto quindi non credo che sia giustificato far morire un’intera società. Piuttosto proteggere i deboli e continuare a vivere perchè io penso che tra poco il nostro grande nemico sarà la povertà”.

Andrea Crisanti: “Maria Rita Gismondo non bisogna sottovalutare il Coronavirus”

Poi è la volta di Giuseppe Cruciani che dice: “quello che ha mostrato De Luca sono momenti di vita quotidiana degli italiani. Le persone che cosa hanno fatto negli ultimi mesi hanno ricominciato a vivere e credo che questa non possa essere una cosa negativa, ma positiva”. Maria Rita Gismondo però ci tiene a precisare una cosa importante: “oggi conosciamo il virus e sappiamo curarlo”. Le parole della professoressa però aizzano Andrea Crisanti che replica: “tu avevi detto che era una semplice influenza e invece non bisogna sottovalutare la cosa”, ma la Gismondi sottolinea la sua posizione “non sono stata solo io, ma negli stessi giorni anche Ilaria Capua e il CNR hanno detto che era poco più grave di una influenza, In quel momento parlavamo con una esperienza da Sars2, era un quadro limitato dopodiché c’è stata una vera e propria esplosione”. I due professori si confrontano con toni accessi al punto che Barbara d’Urso interviene: ” vorrei parlare della situazione di adesso. Quello che dice la Gismondi ci sono tantissimi asintomatici e pochissimi morti”. Sul finale è la Gismondi a dire la sua: “dobbiamo assolutamente stare attenti, ma la mia idea è una questione statistica se il 95% non ha nulla e solo il 5% ha pochi sintomi io devo proteggere le fasce deboli, le anziani, ma gli altri devono lavorare”.



