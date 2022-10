ANDREA DAINETTI È GIANNI MORANDI, TALE E QUALE SHOW 2022/ Canta Apri tutte le porte?

Andrea Dainetti è Gianni Morandi nella seconda puntata di Tale e Quale show 2022

Andrea Dainetti dovrà sfruttare tutte le sue doti per offrire una performance esplosiva a Tale e Quale Show nei panni di Gianni Morandi. Considerata la tonalità può decisamente essere una sfida nelle sue corde potendo così guadagnare terreno rispetto alla prima puntata. Andrea Dianetti è un volto ampiamente noto al mondo della televisione; molti lo ricorderanno per la sua partecipazione al celebre talent targato Mediaset, Amici di Maria De Filippi. In quell’occasione si cimenta nella categoria allora esistente dedicata alla recitazione, campo dove poi ha avuto un ampio spazio lavorativo soprattutto in fiction e programmi di diverso tipo.

Oggi, 7 ottobre 2022, sarà chiamato a una sfida ardua anche perché tutti conosciamo la vocalità dell’artista emiliano. Sicuramente però già nella prima puntata ha dimostrato di avere grande capacità soprattutto di dominare il palcoscenico. Chissà quale sarà il brano che canterà, con la sensazione che il brano possa essere anche uno moderno come quello portato di recente a Sanremo, “Apri tutte le porte“.

Andrea Dainetti così nella prima puntata di Tale e Quale Show 2022

Andrea Dianetti si è esibito nella prima puntata di Tale e Quale Show nei panni di Damiano dei Maneskin con il brano Beggin. Dal punto di vista estetico la somiglianza ha raggiunto un buon livello, seppur non convincendo del tutto pubblico e giuria. Nel merito della performance, la sfida era certamente ardua viste le potenzialità del front man della band del momento e lo stile tra l’hard-rock e il pop. Andrea ha comunque un background artistico sul quale contare, con una tonalità ben allenata e capacità interpretative reduci dalla sua esperienza da attore. Nonostante l’impegno la resa non è stata delle migliori rispetto a quanto visto nel corso della serata ma comunque nella media considerando l’impegno e limiti del caso. Anche la giuria è sembrata su questa linea, con leggere critiche ma anche elogi in riferimento all’impegno e alla qualità del trucco. Panariello ad esempio, con la sua consueta ironia, si è complimentato con l’artista ma ha sottolineato quanto per sembrare più vicino a Damiano si sarebbe dovuto presentare quasi nudo. Ben più duro Malgioglio che con severità ha contestato sia le qualità vocali che la resa interpretativa.

Nonostante tutto Andrea ha ottenuto 44 punti classificandosi settimo. Una puntata è poca per dare un giudizio sulle capacità e sul possibile percorso per Dianetti. In ogni caso, da quanto visto si percepiscono margini di miglioramento possibili soprattutto grazie ai valori artistici che lo contraddistinguono. Anche il pubblico è risultato decisamente neutrale nei suoi confronti; dai social non trapelano posizioni ben distinte in positivo o in negativo. E’ invece ravvisabile una soddisfazione sommaria ma in attesa di vedere qualcosa di più. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PRIMA ESIBIZIONE











