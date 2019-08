Andrea Dal Corso attaccato dall’ex/ “Si vedeva la sua tendenza, ed infatti…”

Andrea Dal Corso è stato recentemente attaccato dalla sua ex fidanzata. Lei si chiama Martina Tognon, professione attrice e modella. La ragazza tramite le Stories di Instagram, ha risposto alle domande degli estimatori (ma anche degli haters!), La giovane ha inizialmente attaccato le reti Rai e Mediaset così come tutti i reality show ed i personaggi usciti fuori da contesti simili. “Dall’1 al 6 per me i canali non esistono. C’è gente che vive la propria vita basandola sul gossip e sui reality show, cose di cultura, facendo di gente che recita, che litiga in tv e che fa di tutto per l’audience i loro idoli”. Poi ha puntato il dito anche contro Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, al centro del gossip dopo la presunta storia creata a tavolino e il tradimento da parte di Lenticchio: “Non so neanche chi sia questa perché non ho neanche aperto il post, ma si capisce la base su cui si poggia… che vergogna. La gente che guarda queste cose deve vergognarsi perché se questi cavolo di programmi e di personaggi esistono è perché la gente li vuole”.

Andrea Dal Corso, l’attacco della sua ex fidanzata

A questo punto, gli utenti online le hanno fatto presente di essere stata fidanzata con Andrea Dal Corso, uno dei protagonisti dei “teatrini” che tanto odia. Proprio per questo, la modella ha espresso il suo parere anche sull’attuale compagno di Teresa Langella: “Io e Andrea ci lasciati sei mesi prima che facesse quelle cazzate di programmini da celebrolesi… Andrea scherniva quel mondo quando stava con me. Ma si vedeva la sua tendenza, e infatti…”. attualmente l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di non replicare e stare in silenzio: avrà modo di rispondere a tono? Dopo la sua esperienza televisiva, specie dopo l’iniziale “no” ricevuto dalla sua attuale fidanzata, il “gentleman” più famoso dei salotti di Queen Mary, ha avuto modo di ricevere una quantità spropositata di critiche e, nella maggior parte dei casi, ne è uscito sempre a testa alta, con eleganza ed educazione.

