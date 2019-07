Andrea Dal Corso e Teresa Langella/ Uomini e Donne, dedica e lacrime: “Sei passione”

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono sempre più innamorati. La loro storia d’amore è nata in modo insolito e tra grandi difficoltà dopo l’avventura a Uomini e Donne. Difficoltà che però sono servite a creare un legame solido ed emozionante, come la dedica che a sorpresa Andrea ha deciso di fare alla sua dolce metà. Una foto scattata a sorpresa dall’imprenditore di Teresa sulla spiaggia, accovacciata sulla sabbia, è lo spunto per un bellissimo messaggio d’amore. “Questa foto, l’ho scattata a tua insaputa e la amo particolarmente! Perché qui sei esattamente Tu: Risorsa di Energia e Spontanea Innocenza.” esordisce Andrea, che continua “Tu che con la tua Bontà d’ Animo mi hai fatto scoprire per la prima volta il vero significato della parola Fiducia, che oggi penso sia il Bene più cercato ma in fase di Estinzione. – e ancora – Sei Sapore di Mare e Voglia di Sole….. Sei pura Passione e profonda Sensibilità.”

Teresa Langella commossa da Andrea Dal Corso

Parole, quelle di Andrea Dal Corso, che arrivano dritte al cuore di Teresa Langella. L’ex tronista di Uomini e Donne ammette che nel leggerle non è riuscita a trattenere le lacrime, così risponde: “Come posso spiegare l’IMMENSITA’ che sei riuscito a donarmi da quando tutto è nato? – si chiede Teresa su Instagram, per poi ammettere i suoi sentimenti – Solo vederti sorridere mi fa bene al cuore,solo saperti sereno mi dà serenità. Sei l’INASPETTATO,Sei la profondità d’animo che non conoscevo. Oggi siamo qui e SIAMO NOI. Uniti in quell’Amore DIVERSO,quello difficile da credere perché RARO. Ti Amo Amore Infinitamente.” Parole che commuovono anche i tantissimi fan della coppia di Uomini e Donne.





