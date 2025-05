Andrea Dal Corso è il marito di Teresa Langella, la ex tronista di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti proprio durante l’esperienza di Teresa sul trono del più seguito e popolare dating show di Canale 5. La loro storia ha appassionato milioni di telespettatori fino alla fatidica scelta che ha visto i due uscire insieme dal programma. A distanza di anni dalla scelta, Teresa e Andrea sono ancora insieme più innamorati e complici che mai! Proprio la ex tronista parlando del rapporto con Andrea ha raccontato sui social: “siamo persone semplici” rispondendo ad una serie di critiche arrivate da alcuni haters.

L’influncer, infatti, è stata giudicata per il suo stile di vita sopra le righe e per i tantissimi viaggi che ha postato su Instagram con diversi utenti che le hanno chiesto chi fosse più ricco tra lei e il compagno. “Qui nessuno dei due è ricco” – ha replicato Teresa precisando – “siamo ricchi dentro!”.

L’amore tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella: da Uomini e Donne al matrimonio

La storia d’amore tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella continua ad appassionare non solo il pubblico di Uomini e Donne, ma anche quello dei social. I due sono molto seguiti, ma anche molto criticati visto che sui social il confine tra amore e odio è sempre più sottile. Da quando sono usciti dal dating show di Canale 5, Teresa e Andrea hanno subito tantissime critiche e commenti negativi, ma hanno sempre risposto con il sorriso. Il momento clou è arrivato quando sui social hanno condiviso la gioia più grande: il matrimonio celebrato lo scorso 14 settembre.

Una cerimonia di nozze da sogno che la coppia ha poi raccontato negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin rivelando anche in anteprime la meta del loro viaggio di nozze: dalle Maldive, passa per il Giappone e arriva in Sudafrica. Infine parlando proprio del matrimonio hanno detto: “viverlo è tutt’altra storia!”.