Andrea dal Corso Vs gli haters/ Uomini e donne: “Preferisco il cuore al cervello”

Andrea Dal Corso e Teresa Langella continuano a mietere successi, tra una polemica e un’altra, anche lontani dai riflettori di Uomini e donne. La loro storia va avanti ormai da molti mesi e sembra che le cose per loro vanno a gonfie vele tanto che sui social, i dirette interessati, hanno ammesso di voler andare a vivere presto insieme. In questi giorni sono molti coloro che continuano a seguirli ma se alcuni lo fanno con affetto, altri lo fanno per invidia e critiche tant’è che ad ogni storia postata dai due, arriva sempre una risposta dagli haters. Andrea Dal Corso ha provato a sorvolare affrontando questa volta la cosa da un altro punto di vista e sui social questa volta ha pubblicato lo screen di chi continua a difenderlo e credere in lui: “Sapere di esser seguito da persone nutrite di intelligenza emotiva mi appaga […] Sono davvero Felice di avere una ‘virtual family‘ con persone che sanno il fatto loro e non hanno paura di Esternarlo! #positivevibes”.

LA RISPOSTA DI ANDREA DAL CORSO AGLI HATERS

La serenità non è durata molto e subito le critiche hanno preso d’assalto l’account Instagram di Andrea Dal Corso soprattutto da parte di chi si è sentito punto sull’intelligenza facendo presente che forse solo le menti eccelse possono rispondere al corteggiatore. Proprio a loro il corteggiatore e attuale fidanzato di Teresa Langella ha risposto chiaro e conciso: “se ti riferisci a ciò che ho scritto poco fa in una IGstory.. probabilmente confondi il significato di “intelligenza emotiva” con mente eccelsa.. Se hai tempo/voglia/curiosità ti invito a vedere il vero significato!;) Preferisco e preferirò sempre il Cuore al Cervello..Ti ho conosciuto di persona e sei tutto fuorchè una persona stupida!! Permalosa sicuramente… quello si!”. Quando finirà questo rapporto di amore e odio tra lui e i fan o sedicenti tale?

