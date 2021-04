Andrea D’Alessio, figlio Anna Tatangelo/ È ‘uguale’ a suo padre Gigi D’Alessio

Andrea D’Alessio è il figlio che Anna Tatangelo ha avuto nel 2010 dalla sua relazione con Gigi D’Alessio. Il 31 marzo scorso, Andrea ha compiuto undici anni, e per l’occasione sua madre ha voluto pubblicare un collage di sue foto su Instagram in cui lo vediamo per la prima volta a volto scoperto. La didascalia del post consiste in una lunga dedica firmata semplicemente ‘Mamma’ in cui la cantante di Sora parla del loro rapporto e della loro vita insieme: “Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere”. Prosegue Anna: “Abbiamo passato quasi due anni pieni di cambiamenti e ovviamente questa pandemia non è stata facile (ho ancora un viaggio insieme a Disneyland in sospeso, ma che ti prometto faremo), ma ho imparato nel tempo a trovare sempre il lato migliore delle cose e, forse, riflettendoci bene questo periodo ci ha uniti più che mai, ci ha dato la possibilità di parlare molto e delle volte mi stupisco del tuo essere così maturo e responsabile proprio come un ometto”. Anna lo considera a tutti gli effetti il ‘suo’ ometto: “Grazie, amore mio – chiosa –, perché sono fiera di essere la tua mamma e sono felice ogni giorno di averti nella mia vita”.

Andrea D’Alessio somigliantissimo a papà Gigi

Quando Andrea D’Alessio è nato, Anna Tatangelo aveva ventitré anni, ma frequentava Gigi D’Alessio già da cinque anni. Oggi Andrea va a scuola e coltiva un bel rapporto anche con i suoi tre fratellastri, Claudio, Ilaria e Luca, questi ultimi frutto del matrimonio del padre con Carmela Barbato. Come detto, di recente, Anna e Gigi hanno fatto la scelta di mostrare il suo volto sui social, e dalle prime foto riscontriamo una somiglianza evidentissima con papà Gigi. In compenso, però, rispetto a quest’ultimo, Andrea ha gli occhi azzurri.

