Andrea D’Alessio: “Io bello come papà Gigi? Non è un complimento”/ “Bello come mamma Anna Tatangelo sì”

Andrea D’Alessio, la battuta su papà Gigi D’Alessio diventa virale

Andrea D’Alessio ha 13 anni ed è il figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Quel bambino che spesso si mostrava insieme alla mamma su Instagram in qualche scatto, è ormai diventato un ragazzo che, come i suoi coetanei, ama esporsi sui social, e non solo insieme a mamma Anna. Andrea ha infatti un profilo Instagram e TikTok dopo interagisce con i suoi follower con post, video ma anche con live.

Iva Zanicchi "Fausto Pinna? Medici ci danno scadenze"/ "Al fidanzato di Anna Tatangelo ho detto..."

Proprio in una di queste dirette social, Andrea D’Alessio, di fronte ai complimenti di alcuni follower, si è lasciato andare ad una battuta che ha poi fatto il giro del web. C’è infatti chi si è complimentato con lui, dicendogli di essere bello come i suoi genitori. La risposta di Andrea è stata però esilarante.

Gigi D'Alessio e un noto rapper tra i Big in gara a Sanremo 2024?/ Continuano gli spoiler sul Festival

Andrea D’Alessio: “Io bello come papà? Non è un complimento”

“Se mi dici che sono bello come mio padre non è proprio un complimento. – ha risposto Andrea D’Alessio al follower in diretta social; poi ha continuato – Bello come mia mamma sì”. Parole dette con l’ingenuità e la genuinità di un ragazzo di 13 anni, che hanno scatenato l’ilarità del web. Il video, che trovate alla fine dell’articolo, è infatti diventato virale.

Ricordiamo che Andrea è l’unico figlio che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno avuto insieme. Il celebre cantante ha avuto altri figli da altre relazioni: dal matrimonio con Carmela Barbato sono nati tre figli, Claudio, Ilaria e Luca (che il pubblico conosce come LDA). C’è poi Andrea, nato da Anna Tatangelo, mentre il quinto e ultimo figlio di Gigi D’Alessio è nato il 24 gennaio del 2022 e si chiama Francesco, ed è frutto dell’amore con la compagna attuale, Denise Esposito.

Gigi D'Alessio a Loredana Bertè: "Ti blocco su Whatsapp!"/ "Scontro" a The Voice Kids: "Senza ritegno"

il figlio di gigi d’alessio che “se mi dici che sono bello come mio padre non è proprio un complimento” sto morendo per favore😭😭😭 pic.twitter.com/B5deVCWetM — gᵀ (@DIECIKSCALE) December 20, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA