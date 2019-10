Andrea Damante, chi è la nuova fidanzata?/ Video, baci appassionati con una bionda

Andrea Damante ha una nuova fidanzata? Corre il gossip sul deejay ed ex tronista di Uomini e Donne che proprio di recente è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Qui ha ricordato la storia con Giulia De Lellis, visto che è lui il protagonista del suo libro. Ed è proprio qui che ha ammesso che effettivamente i sentimenti per lei non possono essere dimenticati in poco tempo. Eppure al suo fianco ecco apparire una bella bionda. Il video postato da Andrea Damante racconta un po’ del suo tour estivo ma, tra un momento e l’altro alla consolle, eccolo tra le braccia di questa ragazza dai lunghi capelli biondi di cui, però, si intravede soltanto il volto. Andrea e questa ragazza si tengono prima per mano, poi si baciano appassionatamente, poco vestiti. Poche immagini che hanno però scatenato i fan dell’ex tronista, arrivati tutti alla stessa conclusione: “È la sua nuova fiamma!”

ANDREA DAMANTE, LA NUOVA FIDANZATA È LA BIONDA O LA MORA?

In effetti le immagini sembrano essere inequivocabili, anche se si tratta di un video che vuole raccontare il tour estivo del deejay. Eppure proprio nelle ultime ore, Andrea Damante è stato avvistato in giro con un’altra ragazza che non è quella del video. Stavolta si tratta di una mora con la quale pare esserci un feeling particolare. Di chi si tratta? Intanto, proprio di recente, Giulia De Lellis ha voluto smentire alcune dichiarazioni fatte nel suo libro, come quella dello skincare: ”Quella è stata una battuta romanzata, messa lì con ironia…no, niente di insopportabile sennò non ci avrei vissuto tre anni. Io invece di creme ne ho un sacco. Forse è stato più un sollievo per lui non avermi più tra le palle”.





