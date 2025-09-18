Andrea Damante conquista i social: dopo la nascita del primo figlio, Liam, tocca il cuore di tutti con gli auguri di compleanno per Elisa Visari.

Un mese di settembre da incorniciare per Andrea Damante ed Elisa Visari, tra le coppie più seguite e amate sui social. Insieme da circa 5 anni, continuano a regalare sorrisi ed emozioni ai propri fan e forse il punto più alto risale solo a qualche giorno fa: precisamente il 12 settembre, giorno della nascita del loro primo figlio, Liam. Il piccolo ha impreziosito ulteriormente il loro amore, gettando le basi di un futuro inedito per entrambi nel ruolo di genitori e che sancisce anche l’inizio di un nuovo capitolo per la loro storia d’amore. A prendersi la scena nelle ultime ore è stata proprio una foto pubblicata da Andrea Damante, con tanto di dedica più che commovente per la sua dolce metà, Elisa Visari.

Andrea Damante e Elisa Visari "protetti" dagli esperti di gossip?/ L'accusa dei fan di Giulia De Lellis

Come anticipato, lo scorso 12 settembre Andrea Damante ed Elisa Visari hanno abbracciato per la prima volta il loro primo figlio, Liam. Non è passata nemmeno una settimana e c’è già un nuovo evento da celebrare: il compleanno dell’influencer e attrice. Un giorno lieto, una festa di compleanno che non passa inosservata proprio per la dedica del ragazzo che ha deciso di toccare il cuore dei fan con parole che sembrano partorite direttamente dal cuore.

Andrea Damante ed Elisa Visari in crisi? "Rottura prima del parto"/ Lei fa chiarezza con un video

Andrea Damante, foto e dedica per Elisa Visari nel giorno del suo compleanno: web commosso

“Buon compleanno creatura meravigliosa”, 4 parole che già basterebbero per toccare il cuore dei romantici, ma è il seguito che colpisce: “Mi hai salvato la vita”. Questa la dedica di Andrea Damante per Elisa Visari, a corredo di una foto in bianco e nero con la neo mamma stretta al piccolo Liam, da poco venuto al mondo. Un’immagine che è amore puro e che, impreziosita dalle parole di Damante, rappresenta esattamente la bellezza della famiglia che giorno dopo giorno stanno costruendo.