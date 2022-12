Andrea Damante e Andrea Iannone, ex fidanzati di Giulia De Lellis/ “Non ho rimorsi, né rimpianti”

Giulia De Lellis e Andrea Damante: l’amore a Uomini e Donne

Andrea Damante e Andrea Iannone sono gli ex di Giulia De Lellis. Con il primo la influencer ha vissuto una lunga e tormentata storia d’amore che ha appassionato milioni di telespettatori. I due, infatti, si sono conosciuti sul trono del programma “Uomini e Donne”. Dopo la scelta, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati insieme per tanto tempo, ma all’improvviso la loro storia è naufragata a causa di alcuni tradimenti dell’ex tronista. Proprio la De Lellis alla domanda di alcuni fan che le hanno chiesto se pensasse a qualcuno del suo passato ha risposto: “sì, un film (Look both ways) visto di recente mi ha fatto riflettere ultimamente su come sarebbero andate determinate cose se avessi preso scelte diverse… Mi capita di pensare al mio passato perché mi ha resa ciò che sono. Perché ha fatto parte di me. Non ho rimorsi, né rimpianti. Ho fatto tutto quello che potevo e che volevo, va bene così”.

Non solo, la De Lellis ha poi spiegato di aver sempre detto tutto ai suoi ex: “non ho bisogno di dirla qui. Ho alzato il telefono a tempo debito e con chi di dovere. Non ho lasciato cose irrisolte con nessuno. Prima prima, o poi poi, per esperienza personale, almeno il 99,9% degli individui sì, torna”.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: “l’amore è svanito”

Con Andrea Damante le cose sono finite per alcuni tradimenti confermati anche dal dj che ai comico Pio e Amedeo ha confessato: “un paio di volte in totale. Ora non mi ricordo cosa scrivevo di preciso in quei messaggi, è passato troppo tempo. Però a un certo punto Giulia mi ha spaccato tutta la casa, è successo un casino ragazzi. Ha spaccato tutto, ha sclerato di brutto», ha spiegato, specificando poi di non aver mai letto il libro della ex fidanzata”.

Poi nella vita di Giulia De Lellis è arrivato Andrea Iannone, ma anche questa volta le cose sono andate male. “Giulia mi ha vissuto quando è successa la catastrofe, avevo la testa altrove, poi l’amore è svanito. Con lei ho buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e le voglio bene. Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno” ha racconta l’ex pilota della MotoGP.

